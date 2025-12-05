Зеленського попередили про зраду США: парламентер Путіна висміяв Мерца

Спецпредставник президента Росії з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмітрієв розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після того, як ЗМІ оприлюднили нібито деталі таємних телефонних переговорів європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського.

Він заявив, що найбільша перешкода для будь-якої мирної угоди в Україні — "це палії війни в Європі", про що написав у Х.

Спецпосланець голови Кремля наголосив, що "їхня кровожерливість до війни з Росією просто дика", і додав, що Європа не має бажання відправляти на війну власні війська, але вони "з радістю битимуться до останнього українця", назвавши це божевіллям.

Особливо дісталося Мерцу.

"Канцлер Мерц звинувачує американців у "грі в ігри, як із вами [Зеленським], так і з нами". Шановний Мерц, ви навіть не берете участі в грі. Ви дискредитували себе підбурюванням до війни, саботажем миру, нереалістичними пропозиціями, самогубством західної цивілізації, міграцією і впертою дурістю", — йдеться в публікації.

Дмітрієв також звинуватив британську та європейську пресу у спробі зірвати "переговорний процес РФ-США щодо українського регулювання".

"Дуже багато британської, європейської преси, вони відверто перебувають в істеричному стані, намагаються завадити переговорному процесу зі США. І чим більше ми бачимо таких абсолютно просто істеричних заголовків, істеричних сентенцій, тим більше це показує, наскільки преса Британії, преса Європи намагаються зірвати мирний процес, який рухається", — цитує "Інтерфакс" слова чиновника.

Фрідріх Мерц поки ніяк не коментував критику з боку Дмітрієва.

Телефонні переговори Зеленського, Мерца і Макрона: що відомо

Розшифровку телефонної конференції, яка відбулася 1 грудня, опублікувало німецьке видання Spiegel. За словами журналістів, цей документ демонструє глибоку недовіру канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Франції Емманюеля Макрона до Штатів у переговорах із Росією та Україною.

"Існує ймовірність, що США зрадять Україну в питанні території, не надавши чітких гарантій безпеки", — сказав Макрон згідно зі стенограмою, яка є в розпорядженні видання.

За інформацією журналістів, Макрон попередив Зеленського про "велику небезпеку", а Мерц закликав українського президента бути "надзвичайно обережним у найближчі дні".

"Вони грають в ігри як із вами, так і з нами", — сказав, згідно зі стенограмою, канцлер ФРН, імовірно, про американських переговірників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

За словами авторів статті, недовіру до американських посланців висловлювали й інші учасники розмови, зокрема президент Фінляндії Александер Стубб, який має добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Після витоку розмови її учасники відмовилися що-небудь коментувати.

Раніше Дмітрієв уже говорив про розпалювачів війни. Такою була його реакція на публікацію в Bloomberg, де виклали його розмову з помічником президента РФ Володимира Путіна Юрієм Ушаковим щодо мирного плану.

Чиновники зокрема висловлювалися про передачу російських пропозицій американській стороні, сподіваючись на те, що США схвалять пропозиції. Дмитрієв говорив про те, що якщо США не приймуть версію Кремля, то зроблять принаймні щось дуже схоже на неї.

