Макрон виправдався перед США після витоку телефонної конференції із Зеленським (відео)

Президент Франції Емманюель Макрон, який під час телефонної конференції 1 грудня радив українському колезі Володимиру Зеленському не довіряти США, виступив за дружбу зі Штатами.

Під час відвідин Сичуанського університету в Китаї політик заявив, що єдність між європейцями та американцями в українському питанні є необхідною, пише Reuters.

"Я наголошую: нам треба працювати разом. Ми вітаємо і підтримуємо мирні зусилля, які докладають США. США потребують європейців для цих мирних зусиль, тому що це відбувається в Європі. Ми надаємо гарантії безпеки, обговорюємо санкції, тримаємо російські активи, і саме через це партнерство ми будемо ефективними", — наголосив він.

Макрон акцентував увагу на необхідності співпраці Європи і США "заради України, міжнародного права і нашої спільної безпеки".

Він нагадав, що РФ веде війну проти України фактично з 2014 року, а з 2022-го почала повномасштабне вторгнення. І протистоять їй Україна, європейці та американці.

Німецький журнал Spiegel у четвер опублікував стенограму конфіденційної телефонної розмови, з якої випливає, що президент Франції та канцлерка Німеччини висловили серйозний скептицизм щодо зусиль уряду США та його посланців із досягнення миру між Україною та Росією.

"Я все заперечую. Головне — не піддаватися жодному духу поділу між європейцями та американцями. Нам потрібні США, щоб досягти миру. Ми потрібні Штатам, щоб цей мир був міцним і тривалим", — сказав Макрон, відповідаючи на запитання про публікацію в Spiegel.

