FT включил пропагандистку Симоньян в "25 самых влиятельных людей 2025 года": кто еще в списке

Российскую пропагандистку, главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян включили в список самых влиятельных людей 2025-го года. Она представлена в категории "Лидеры".

Перед тем, как составлять список, издание Financial Times поговорило с репортерами, колумнистами и редакторами FT, а также с "самыми известными людьми в своих секторах и поклонниками из разных отраслей". В частности, они спросили, кто на самом деле изменил мир в этом году. Полный список из 25 человек представлен на сайте FT.

Весь список был разделен на три раздела — "Творцы", "Лидеры" и "Герои".

Financial Times утверждает, что список представляет людей из мира политики, бизнеса, медиа, искусства и спорта, чьи таланты, открытия, идеи и примеры меняют мир, в котором мы живем.

Маргарита Симоньян

Текст о Маргарите Симоньян написала американская журналистка Юлия Йоффе. В нем говорится о том, что Симоньян является "самой преданной представительницей Владимира Путина, Валькирией его пропаганды".

Она добавляет, что пропагандистка никогда не имела либерального периода, даже когда находилась в США по обмену в годы своего студенчества.

С начала полномасштабной войны Симоньян выступает за оккупацию украинских территорий, а в 2022-м году призвала к "блокаде Черного моря Россией, чтобы изморить мир голодом до покорности, а также к детонации ядерной бомбы в атмосфере над Сибирью, чтобы парализовать мировые системы связи".

Также Йоффе отмечает, что Симоньян убеждена, что Запад "завидует России", особенно Великобритания. Эту страну российская пропагандистка называет "разложенной империей".

Отдельно отмечают и "показательную религиозность Симоньян". В частности, ее последняя книга переосмысливает Евангелие от Иоанна и представляет, как на самом деле произойдет Апокалипсис.

Кроме Симоньян в перечень вошло еще 24 человека — всего по 7 в списках "Творцов" и "Героев", и 11 в списке "Лидеров", включая российскую пропагандистку.

Лидеры

Президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг отмечен за работу над созданием основы для невероятного цифрового интеллекта, который мы имеем сегодня.

Президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Дженсен Хуанг) Фото: РБК

Отмечается, что использование искусственного интеллекта выросло быстрее, чем почти кто-то ожидал.

"Спрос уже есть, и если эта тенденция сохранится, станут возможными удивительные вещи. Чтобы удовлетворить этот спрос, мы должны строить. На самом деле нет никого, кто мог бы сделать это в таком масштабе и с такой скоростью, как Дженсен и его команда. Работать вместе в течение почти десяти лет было особенно", — пишет автор колонки Сэм Альтман.

Глава администрации президента США Сьюзи Уайлз — первая женщина в истории США, которая заняла должность руководителя аппарата Белого дома. Отмечается, что это уже пятый человек на этой должности во времена президентства Трампа, и она справилась с работой лучше всех. Сам Трамп называет ее "самой влиятельной женщиной мира".

Генеральный директор и исполнительный вице-председатель Oracle Corporation Сафра Кац. Говоря о ее влиянии, авторы материала отмечают умение не быть в центре внимания, а знать, когда сделать шаг вперед, а когда позволить работе говорить сама за себя.

Генеральный директор Oracle Corporation Сафра Кац Фото: Tech Explore

"Хотя многие поспешили провозгласить себя лидерами в сфере искусственного интеллекта, Сафра делала то, что всегда: создавала инфраструктуру, строила масштабные проекты и налаживала партнерства, которые будут формировать будущее", — говорится в материале.

Руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Блез Метревели отмечена как один из самых влиятельных лидеров нацбезопасности Британии. Она модернизировала то, как Великобритания взаимодействует с быстро развивающимися технологиями, углубила сотрудничество с союзниками и неустанно продолжала усилия всего общества для противодействия быстрорастущим государственным угрозам вместе со своими коллегами.

Руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании Блез Метревели Фото: Соцсети

Вице-президент китайской компании BYD Стелла Ли — компании, которая специализируется на изготовлении автомобилей, отмечают за ее умение думать на 10 шагов вперед.

Вице-президент китайской компании BYD Стелла Ли Фото: BYD Auto

"Стелла сочетает восток и запад с редким пониманием, управляя не через иерархию, а через доверие и общую цель. Она напоминает нам, что настоящее лидерство сочетает мужество и заботу, и что лучшие лидеры ставят людей в центр всего", — говорится в колонке, посвященной ей.

Влияние соучредителя PayPal Питера Тиля выросло с приходом к власти Дональда Трампа, отмечает FT. В частности, основанная им компания Palantir, компания, которую часто осуждают в левых кругах как инструмент правительственной слежки, резко выросла в стоимости, достигнув стоимости почти 500 млрд долларов.

Сооснователь компании PayPal Питер Тиль Фото: PayPal

Кроме того, отмечается его близость с MAGA, в частности с Джей Ди Вэнсом, вице-президентом США. Выделяются и его провокационные заявления, в частности, недавнее интервью, в котором он сравнил климатическую активистку Грету Тунберг с антихристом, а также его сомнения относительно ценности демократии и того, следует ли позволять женщинам голосовать.

Мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани выиграл нынешние выборы, обещая бороться за права трудящихся. Поэтому, по данным FT, миллиардеры были готовы вложить десятки миллионов долларов, чтобы попытаться помочь оппонентам Мамдани. Впрочем в итоге новый мэр смог получить более миллиона голосов жителей Нью-Йорка.

Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани

"Доступная аренда, уход за детьми и бесплатный общественный транспорт. Это не радикальные идеи. Это те идеи, которые нам нужны для создания справедливого и гуманного будущего", — пишет Берни Сандерс, сенатор, который участвовал в президентских праймериз Демократической партии на выборах 2016-го и 2020-го года

Главу британской партии Reform UK Найджела Фаража называют символом пренебрежения к политическому эстеблишменту Британии. При этом его считают главным фаворитом на пост премьер-министра Британии по итогам следующих выборов.

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж

"Центральным фактором привлекательности лидера Реформ является прямолинейный стиль речи, способность выражать гнев тех, кто чувствует себя игнорируемым Вестминстером, и устойчивость, сформированная семью предыдущими неудачными попытками стать депутатом. Фараджа премьер-министр упоминал чаще в своей речи на конференции Лейбористской партии, чем любого другого члена правительства, и сопротивление его восхождению, пожалуй, является последней связью, объединяющей либеральную Англию. Он может никогда не стать премьер-министром, но он уже разорвал по крайней мере одного (Тереза Мэй), создал другого (Борис Джонсон) и преследовал Риши Сунака и сэра Кира Стармера на протяжении всего их пребывания на Даунинг-стрит", — пишут в колонке, посвященной Фаражу.

Главный исполнительный директор американского банка Goldman Sachs Дэвид Соломон несколько лет назад мог быть уволен с должности — его действия привели к тому, что акции банка оценивались ниже, чем его активы. Впрочем, за пару лет ситуация изменилась — прибыли резко выросли, и банк движется к лучшим показателям в сфере слияний и поглощений за почти 25 лет. Совет директоров банка даже наградил Соломона и его правую руку Джона Уолдрона акциями на сумму по 80 миллионов долларов каждому, если они останутся еще пять лет.

Главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон Фото: РБК

Владелица компании Washington Spirit, гендиректор Eagle Football Group, владелица ряда футбольных клубов Мишель Канг отмечена за активную инвестицию в женский спорт. Отмечается, что она действительно видит, что это рынок, который развивается и растет.

Владелица спортивных клубов Мишель Канг Фото: Sky Sport

"Влияние распространяется наружу, придавая силы спортсменам от детей до профессионалов, вдохновляя болельщиков и напоминая всем нам, что инвестирование в женщин — это не благотворительность или символика, а разумная, устойчивая стратегия. Мишель подает пример, а другие следуют ей — инвесторы, команды и болельщики, которые теперь видят то, что она видела все это время: процветающее будущее для женского спорта. Ее успех переписывает правила игры и показывает, что инвестирование в женщин на самом деле вовсе не является азартной игрой. Это победа", — говорится в колонке о Мишель Кинг.

Другие разделы

В разделе "Творцы" Financial Times отметили актеров Синтию Эриво и Стивена Грэма, дизайнера и креативного директора бренда Dior Джонатана Андерсона, пуэрто-риканского певца Bad Bunny, певицу Rosalía, писательницу Хелен Гарнер и кинорежиссера Райана Куглера.

А в разделе "Герои" оказались писательница Маргарет Этвуд, актриса Джейн Фонда, блогер Ms. Rachel (Рэйчел Аккурсо), профессиональный гольфист Рори Макилрой, датская ученая Лотта Бьерре Кнудсен, бывший председатель Высшего избирательного суда Бразилии Александр де Мораес и руководитель команды Formula 1 McLaren Зак Браун.

В нынешнем перечне FT нет украинцев. Также издание не включило в него работников медиа, кроме российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

