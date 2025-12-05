FT включив пропагандистку Симоньян до "25 найвпливовіших людей 2025 року": хто ще в списку

Російську пропагандистку, головну редакторку телеканалу Russia Today Маргариту Симоньян включили до списку найвпливовіших людей 2025-го року. Вона представлена в категорії "Лідери".

Перед тим, як складати перелік, видання Financial Times поговорило з репортерами, колумністами та редакторами FT, а також з "найвідомішими людьми у своїх секторах та шанувальниками з різних галузей". Зокрема, вони запитали, хто насправді змінив світ цього року. Повний список з 25 людей представлено на сайті FT.

Увесь список було розділено на три розділи — "Творці", "Лідери" та "Герої".

Financial Times стверджує, що список представляє людей зі світу політики, бізнесу, медіа, мистецтва та спорту, чиї таланти, відкриття, ідеї та приклади змінюють світ, у якому ми живемо.

Маргарита Симоньян

Текст про Маргариту Симоньян написала американська журналістка Юлія Йоффе. У ньому йдеться про те, що Симоньян є "найвідданішею представницею Володимира Путіна, Валькірією його пропаганди".

Вона додає, що пропагандистка ніколи не мала ліберального періоду, навіть коли перебувала в США за обміном в роки свого студентства.

Від початку повномасштабної війни Симоньян виступає за окупацію українських територій, а в 2022-му році закликала до "блокади Чорного моря Росією, щоб зморити світ голодом до покори, а також до детонації ядерної бомби в атмосфері над Сибіром, щоб паралізувати світові системи зв'язку".

Також Йоффе наголошує, що Симоньян переконана, що Захід "заздрить Росії", особливо Велика Британія. Цю країну російська пропагандистка називає "розкладеною імперією".

Окремо відзначають і "показову релігійність Симоньян". Зокрема, її остання книга переосмислює Євангеліє від Івана та уявляє, як насправді відбудеться Апокаліпсис.

Крім Симоньян до переліку увійшло ще 24 людини — загалом по 7 в списках "Творців" та "Героїв", і 11 у списку "Лідерів", включаючи російську пропагандистку.

Лідери

Президент і головний виконавчий директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг відзначений за роботу над створенням основи для неймовірного цифрового інтелекту, який ми маємо сьогодні.

Президент та головний виконавчий директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг Фото: РБК

Відзначається, що використання штучного інтелекту зросло швидше, ніж майже хтось очікував.

"Попит вже є, і якщо ця тенденція збережеться, стануть можливими дивовижні речі. Щоб задовольнити цей попит, ми повинні будувати. Насправді немає нікого, хто міг би зробити це в такому масштабі та з такою швидкістю, як Дженсен та його команда. Працювати разом протягом майже десяти років було особливо", — пише автор колонки Сем Альтман.

Голова адміністрації президента США Сьюзі Вайлз — перша жінка в історії США, яка обійняла посаду керівника апарату Білого дому. Відзначається, що це вже п'ята людина на цій посаді за часів президентства Трампа, і вона впоралася з роботою найкраще. Сам Трамп називає її "найвпливовішою жінкою світу".

Генеральна директорка та виконавча віце-голова Oracle Corporation Сафра Кац. Говорячи про її вплив, автори матеріалу відзначають вміння не бути в центрі уваги, а знати, коли зробити крок вперед, а коли дозволити роботі говорити сама за себе.

Генеральна директорка Oracle Corporation Сафра Кац Фото: Tech Explore

"Хоча багато хто поспішив проголосити себе лідерами у сфері штучного інтелекту, Сафра робила те, що завжди: створювала інфраструктуру, будувала масштабні проекти та налагоджувала партнерства, які формуватимуть майбутнє", — йдеться в матеріалі.

Керівниця Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI6) Блез Метревелі відзначена як одна з найвпливовіших лідерок нацбезпеки Британії. Вона модернізувала те, як Велика Британія взаємодіє з технологіями, що швидко розвиваються, поглибила співпрацю з союзниками та невпинно продовжувала зусилля всього суспільства для протидії швидкозростаючим державним загрозам разом зі своїми колегами.

Керівниця Секретної розвідувальної служби Великої Британії Блез Метревелі Фото: Соцсети

Віцепрезидентка китайської компанії BYD Стелла Лі — компанії, яка спеціалізується на виготовленні автомобілів, відзначають за її вміння думати на 10 кроків вперед.

Віцепрезидентка китайської компанії BYD Стелла Лі Фото: BYD Auto

"Стелла поєднує схід і захід з рідкісним розумінням, керуючи не через ієрархію, а через довіру та спільну мету. Вона нагадує нам, що справжнє лідерство поєднує мужність і турботу, і що найкращі лідери ставлять людей у ​​центр усього", — йдеться в колонці, присвячену їй.

Вплив співзасновника PayPal Пітера Тіля зріс з приходом до влади Дональда Трампа, відзначає FT. Зокрема, заснована ним компанія Palantir, компанія, яку часто засуджують у лівих колах як інструмент урядового стеження, різко зросла у вартості, досягнувши вартості майже 500 млрд доларів.

Співзасновник компанії PayPal Пітер Тіль Фото: PayPal

Крім того, відзначається його близькість з MAGA, зокрема з Джей Ді Венсом, віцепрезидентом США. Виділяються і його провокативні заяви, зокрема, нещодавнє інтерв'ю, в якому він порівняв кліматичну активістку Грету Тунберг з антихристом, а також його сумніви щодо цінності демократії та того, чи слід дозволяти жінкам голосувати.

Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані виграв цьогорічні вибори, обіцяючи боротися за права трудящих. Через це, за даними FT, мільярдери були готові вкласти десятки мільйонів доларів, щоб спробувати допомогти опонентам Мамдані. Утім у підсумку новий мер зміг отримати понад мільйон голосів мешканців Нью-Йорка.

Мер Нью-Йорка Захран Мамдані

"Доступна оренда, догляд за дітьми та безкоштовний громадський транспорт. Це не радикальні ідеї. Це ті ідеї, які нам потрібні для створення справедливого та гуманного майбутнього", — пише Берні Сандерс, сенатор, який брав участь у президентських праймеріз Демократичної партії на виборах 2016-го та 2020-го року

Очільника британської партії Reform UK Найджела Фаража називають символом зневаги до політичного естеблішменту Британії. При цьому його вважають головним фаворитом на посаду прем'єр-міністра Британії за підсумками наступних виборів.

Лідер британської партії Reform UK Найджел Фараж

"Центральним фактором привабливості лідера Реформ є прямолінійний стиль мовлення, здатність висловлювати гнів тих, хто відчуває себе ігнорованим Вестмінстером, та стійкість, сформована сімома попередніми невдалими спробами стати депутатом. Фараджа прем'єр-міністр згадував частіше у своїй промові на конференції Лейбористської партії, ніж будь-якого іншого члена уряду, і опір його сходженню, мабуть, є останнім зв'язком, що об'єднує ліберальну Англію. Він може ніколи не стати прем'єр-міністром, але він уже розірвав принаймні одного (Тереза ​​Мей), створив іншого (Борис Джонсон) і переслідував Ріші Сунака та сера Кіра Стармера протягом усього їхнього перебування на Даунінг-стріт", — пишуть в колонці, присвяченій Фаражу.

Головний виконавчий директор американського банку Goldman Sachs Девід Соломон декілька років тому міг бути звільнений з посади — його дії призвели до того, що акції банку оцінювалися нижче, ніж його активи. Утім за пару років ситуація змінилася — прибутки різко зросли, і банк прямує до найкращих показників у сфері злиттів та поглинань за майже 25 років. Рада директорів банку навіть нагородила Соломона та його праву руку Джона Волдрона акціями на суму по 80 мільйонів доларів кожному, якщо вони залишаться ще п'ять років.

Головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон Фото: РБК

Власниця компанії Washington Spirit, гендиректорка Eagle Football Group, власниця низки футбольних клубів Мішель Канг відзначена за активну інвестицію в жіночий спорт. Наголошується, що вона дійсно бачить, що це ринок, який розвивається та росте.

Власниця спортивних клубів Мішель Канг Фото: Sky Sport

"Вплив поширюється назовні, надаючи сили спортсменам від дітей до професіоналів, надихаючи вболівальників та нагадуючи всім нам, що інвестування в жінок — це не благодійність чи символіка, а розумна, стійка стратегія. Мішель подає приклад, а інші наслідують її — інвестори, команди та вболівальники, які тепер бачать те, що вона бачила весь цей час: процвітаюче майбутнє для жіночого спорту . Її успіх переписує правила гри та показує, що інвестування в жінок насправді зовсім не є азартною ігрою. Це перемога", — йдеться в колонці про Мішель Кінг.

Інші розділи

У розділі "Творці" Financial Times відзначили акторів Синтію Еріво і Стівена Грема, дизайнера і креативного директора бренду Dior Джонатана Андерсона, пуерто-риканського співака Bad Bunny, співачку Rosalía, письменницю Гелен Гарнер та кінорежисера Раяна Куглера.

А у розділі "Герої" опинилися письменниця Маргарет Етвуд, акторка Джейн Фонда, блогерка Ms. Rachel (Рейчел Аккурсо), професійний гольфіст Рорі Макілрой, данська вчена Лотта Б'єрре Кнудсен, колишній голова Вищого виборчого суду Бразилії Александр де Мораес та керівник команди Formula 1 McLaren Зак Браун.

У цьогорічному переліку FT немає українців. Також видання не включило до нього працівників медіа, окрім російської пропагандистки Маргарити Симоньян.

