Неизвестные БпЛА преследовали самолет Зеленского: пилот объяснил насколько это опасно (видео)
Во время перелета президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию его самолет сопровождали неизвестные беспилотники, что создало дополнительные риски для авиационной безопасности. В частности, у экспертов этот инцидент вызвал беспокойство из-за возможной угрозы для гражданского борта во время посадки.
Как рассказал в комментарии 24 Каналу летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, сопровождение самолета президента неизвестными дронами является серьезным нарушением правил безопасности полетов, а ответственность за предотвращение таких ситуаций полностью лежит на принимающей стороне — Ирландии.
Эксперт пояснил, что даже без взрывчатки дрон может представлять критическую угрозу для самолета, ведь попадание любого постороннего предмета в авиадвигатель приводит к его мгновенному разрушению. Для военного истребителя ситуация была бы менее опасной, поскольку пилот имеет возможность катапультироваться, однако гражданские суда такой опции не имеют, что значительно повышает риски.
Свитан отметил, что в условиях появления неизвестных беспилотников вблизи аэродрома должна была быть введена процедура "Ковер", которая предусматривает полное ограничение полетов и ликвидацию несанкционированных объектов в воздухе. По его словам, посадка самолета в такой ситуации была недопустимой.
Особое беспокойство вызывает то, что инцидент произошел во время самого опасного этапа полета — захода на посадку, когда самолет движется на малой скорости и низкой высоте, выполняя сложные технические операции с шасси и механизацией крыла. В этой фазе даже небольшой дрон может спровоцировать катастрофические последствия.
По мнению эксперта, Европа должна срочно ужесточить правила работы с БпЛА и предусмотреть механизмы немедленного уничтожения любых неизвестных дронов в районах аэропортов. Он подчеркнул, что инцидент требует тщательного расследования, чтобы установить причины появления беспилотников и проверить действия ответственных служб.
"Особенно на взлетных и посадочных курсах, где самолет идет на малой скорости рядом с землей, это самое опасное место. Если там появляются дроны, то точно садиться нельзя было", — подытожил Свитан.
Напомним, что поздно вечером 1 декабря в аэропорту Дублина траекторию самолета президента Украины Владимира Зеленского пересекли четыре неизвестных военных дрона, которые нарушили бесполетную зону.
Впоследствии в Офисе президента уточнили, что инцидент не повлиял на программу визита и изменений в него не вносили, а за безопасность отвечает принимающая сторона.