Невідомі БпЛА переслідували літак Зеленського: пілот пояснив наскільки це небезпечно (відео)

Під час перельоту президента України Володимира Зеленського до Ірландії його літак супроводжували невідомі безпілотники, що створило додаткові ризики для авіаційної безпеки. Зокрема, в експертів цей інцидент викликав занепокоєння через можливу загрозу для цивільного борту під час посадки.

Як розповів у коментарі 24 Каналу льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, супровід літака президента невідомими дронами є серйозним порушенням правил безпеки польотів, а відповідальність за запобігання таким ситуаціям повністю лежить на приймаючій стороні — Ірландії.

Експерт пояснив, що навіть без вибухівки дрон може становити критичну загрозу для літака, адже потрапляння будь-якого стороннього предмета в авіадвигун призводить до його миттєвого руйнування. Для військового винищувача ситуація була б менш небезпечною, оскільки пілот має можливість катапультуватися, однак цивільні судна такої опції не мають, що значно підвищує ризики.

Світан наголосив, що в умовах появи невідомих безпілотників поблизу аеродрому мала бути введена процедура "Ковер", яка передбачає повне обмеження польотів та ліквідацію несанкціонованих об’єктів у повітрі. За його словами, посадка літака в такій ситуації була недопустимою.

Особливе занепокоєння викликає те, що інцидент стався під час найнебезпечнішого етапу польоту — заходу на посадку, коли літак рухається на малій швидкості та низькій висоті, виконуючи складні технічні операції зі шасі та механізацією крила. У цій фазі навіть невеликий дрон може спровокувати катастрофічні наслідки.

На думку експерта, Європа має терміново посилити правила роботи з БпЛА та передбачити механізми негайного знищення будь-яких невідомих дронів у районах аеропортів. Він підкреслив, що інцидент потребує ретельного розслідування, аби встановити причини появи безпілотників і перевірити дії відповідальних служб.

"Особливо на злітних і посадкових курсах, де літак йде на малій швидкості поряд з землею, це найнебезпечніше місце. Якщо там з'являються дрони, то точно сідати не можна було", – підсумував Світан.

Нагадаємо, що пізно ввечері 1 грудня в аеропорту Дубліна траєкторію літака президента України Володимира Зеленського перетнули чотири невідомі військові дрони, які порушили безпольотну зону.

Згодом в Офісі президента уточнили, що інцидент не вплинув на програму візиту і змін у ньому не вносили, а за безпеку відповідає приймаюча сторона.