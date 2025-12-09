Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.

Трамп высказался по поводу выборов в Украине в интервью Politico, опубликованном 9 декабря.

"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — добавил президент США.

