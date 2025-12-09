Политика
Трамп заявил, что Украина должна провести выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.
Трамп высказался по поводу выборов в Украине в интервью Politico, опубликованном 9 декабря.
"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — добавил президент США.
Новость дополняется...