Перепутали с домом Коломойского: Гончаренко подтвердил покушение на Миндича

Факт нападения на украинского бизнесмена, фигуранта дела НАБУ о хищениях в "Энергоатоме" Тимура Миндича подтвердил нардеп от "Европейской солидарности". Но посол Украины в Израиле сообщил, что никаких обращений не было.

"В посольстве не владеют информацией относительно этого инцидента. Никаких обращений в правоохранительные органы от граждан по этому поводу не поступало", — сказал "РБК-Украина" украинский посол Евгений Корнийчук.

Стоит заметить, что "покушение" на Тимура Миндича состоялось еще 28 ноября, как утверждает украинский бизнесмен и фигурант нескольких уголовных дел Игорь Коломойский. О чем он заявил во время заседания суда по апелляции на его меру пресечения.

Тимур Миндич выехал из Украины еще в начале ноября.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что нападение на Миндича "реально произошло" и это подтверждают его источники.

Гончаренко подтверждает нападение на Миндича Фото: Скриншот

"Все это произошло в городе Герцлия, в Израиле. Двое мужчин, которые напали на горничную были задержаны после того как нанесли ей несколько ножевых ранений, и сейчас полиция Израиля ведет расследование этого дела. Сама горничная работала в доме неподалеку Миндича, и раньше была горничной самого Коломойского, благодаря чему он и узнал обо всей этой ситуации", — рассказал Гончаренко в посте в соцсетях.

Также он рассказал подробности о покушении на Миндича. По словам Гончаренко, дома Миндича и Коломойского стоят "буквально один напротив другого".

Гончаренко рассказал подробности покушения на Миндича Фото: Скриншот

"Преступники перепутали и зашли не в тот дом. В доме Коломойского они столкнулись с горничной, на которую и напали с ножом. В результате ее едва смогли спасти. Поэтому, формально это было покушение на горничную, но фактически на Миндича. Как-то так", — рассказал Гончаренко, отметив, что подробности о расследовании стоит ожидать от израильской полиции.

Напомним, больше подробностей о случившемся Игорь Коломойский пообещал рассказать во время следующих заседаний 11 и 12 декабря. Он планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и пригласил журналистов приходить как свободных слушателей.

Но израильская полиция не владеет информацией о возможном покушении на Тимура Миндича, который находится под санкциями Украины. Полиция отметила, что пока не могут подтвердить этот инцидент. Об этом сказал представитель полиции Майкл Зингерман.