Покушение на Миндича: израильская полиция не подтверждает информацию Коломойского

Израильская полиция не владеет информацией о возможном покушении на Тимура Миндича, который находится под санкциями Украины.

Полиция отметила, что пока не могут подтвердить этот инцидент. Об этом сказал представитель полиции Майкл Зингерман, передает "ТАСС".

Журналист Сергей Ауслендер со ссылкой на свои источники рассказал, что также не располагает информацией о покушении на Миндича.

Он отметил, что в Израиле бывают случаи преступности, но информации о покушении на убийство Миндича пока нет.

"У нас здесь есть преступность, и что-то периодически случается. Но конкретно в отношении этого человека ничего такого вроде не было", — заявил он.

Ранее в Посольстве Украины в Израиле заявили, что не располагают информацией о покушении на убийство Тимура Миндича.

Відео дня

Перед этим Игорь Коломойский рассказал СМИ, что на бизнесмена Тимура Миндича было совершено покушение 28 ноября в Израиле. Якобы бизнесмен не пострадал, зато домработница получила ранения. Покушение не удалось, поскольку, по словам Коломойского, преступники перепутали дома.

Покушение на Миндича — заявление Коломойского

За несколько дней до этого заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского, которое должно было состояться 8 декабря, было перенесено. Причиной стала якобы поломка транспорта, из-за чего не было возможности доставить Коломойского в суд. В то же время именно на этом заседании Игорь Коломойский должен был сделать "громкое заявление".

В пятницу, 5 декабря, появилась информация о том, что Коломойский пригласил всех прийти на заседание суда. Он пригласил представителей украинских и иностранных медиа, а также общественности на ближайшие заседания. Ожидалось, что он расскажет о своем видении ситуации по делу Тимура Миндича и о коррупции во власти.

Через адвокатов была передана информация о том, Коломойский "будет рад видеть всех и каждого и по возможности будет готов предоставить ответы на вопросы".