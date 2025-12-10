Замах на Міндіча: ізраїльська поліція не підтверджує інформацію Коломойського

Ізраїльська поліція не володіє інформацією про можливий замах на Тимура Міндіча, який перебуває під санкціями України.

Поліція зазначила, що наразі не можуть підтвердити цей інцидент. Про це сказав речник поліції Майкл Зінгерман, передає "ТАСС".

Журналіст Сергій Ауслендер з посиланням на свої джерела розповів, що також не має інформації про замах на Міндіча.

Він зазначив, що в Ізраїлі бувають випадки злочинності, але інформації щодо замаху на вбивство Міндіча наразі немає.

"У нас тут є злочинність, і щось періодично трапляється. Але конкретно щодо цієї людини нічого такого наче не було", — заявив він.

Раніше в Посольстві України в Ізраїлі заявили, що не мають інформації про замах на вбивство Тимура Міндіча.

Перед цим Ігор Коломойський розповів ЗМІ, що на бізнесмена Тимура Міндіча було скоєно замах 28 листопада в Ізраїлі. Нібито бізнесмен не постраждав, натомість домробітниця дістала поранення. Замах не вдався, оскільки, за словами Коломойського, злочинці переплутали будинки.

Замах на Міндіча — заява Коломойського

За декілька днів до цього засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, яке мало відбутися 8 грудня, було перенесено. Причиною стала нібито поломка транспорту, через що не було можливості доставити Коломойського до суду. Водночас саме на цьому засіданні Ігор Коломойський мав зробити "гучну заяву".

У п'ятницю, 5 грудня, з'явилася інформація про те, що Коломойський запросив усіх прийти на засідання суду. Він запросив представників українських та іноземних медіа, а також громадськості на найближчі засідання. Очікувалося, що він розповість про своє бачення ситуації у справі Тимура Міндіча та про корупцію у владі.

Через адвокатів була передана інформація про те, Коломойський "буде радий бачити всіх і кожного та за можливості буде готовий надати відповіді на питання".