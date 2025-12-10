Переплутали з будинком Коломойського: Гончаренко підтвердив замах на Міндіча

Факт нападу на українського бізнесмена, фігуранта справи НАБУ про розкрадання в "Енергоатомі" Тимура Міндіча підтвердив нардеп від "Європейської солідарності". Але посол України в Ізраїлі повідомив, що жодних звернень не було.

"В посольстві не володіють інформацією щодо цього інциденту. Жодних звернень до правохоронних органів від громадян з цього приводу не надходило", - сказав "РБК-Україна" український посол Євген Корнійчук.

Варто зауважити, що "замах" на Тимура Міндіча відбувся ще 28 листопада, як стверджує український бізнесмен та фігурант декількох кримінальних справ Ігор Коломойський. Про що він заявив під час засідання суду щодо апеляції на його запобіжний захід.

Тимур Міндіч виїхав з України ще на початку листопада.

В той же час народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що напад на Міндіча "реально стався" і це підтверджують його джерела.

Гончаренко підтверджує напад на Міндіча Фото: Скріншот

"Усе це відбулося в місті Герцлія, в Ізраїлі. Двоє чоловіків, які напали на покоївку були затримані після того як нанесли їй декілька ножових поранень, і зараз поліція Ізраїлю веде розслідування цієї справи. Сама покоївка працювала у будинку неподалік Міндіча, і раніше була покоївкою самого Коломойського, завдяки чому він і дізнався про всю цю ситуацію", - розповів Гончаренко у пості в соцмережах.

Також він розповів подробиці про замах на Міндіча. За словами Гончаренка, будинки Міндіча й Коломойського стоять "буквально один напроти іншого".

Гончаренко розповів подробиці замаху на Міндіча Фото: Скріншот

"Злочинці переплутали і зайшли не в той будинок. У будинку Коломойського вони зіткнулися з покоївкою, на яку і напали з ножем. У результаті її ледь змогли врятувати. Тому, формально це був замах на покоївку, але фактично на Міндіча. Якось так", - розповів Гончаренко, зауваживши, що подробиці про розслідування варто очікувати від ізраїльської поліції.

Нагадаємо, більше подробиць про те, що трапилося, Ігор Коломойський пообіцяв розповісти під час наступних засідань 11 і 12 грудня. Він планує бути присутнім на всіх слуханнях і запрошує громадськість та запросив журналістів приходити як вільних слухачів.

Але ізраїльська поліція не володіє інформацією про можливий замах на Тимура Міндіча, який перебуває під санкціями України. Поліція зазначила, що наразі не можуть підтвердити цей інцидент. Про це сказав речник поліції Майкл Зінгерман.