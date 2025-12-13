Буданов встречал лично: в Украину приехали более 100 политзаключенных, помилованных Лукашенко

13 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных.

Освобождение состоялось после двух дней переговоров между специальным посланником Трампа Джоном Коулом и Александром Лукашенко, сообщает "Наша Нива".

Глава Беларуси стал сговорчивее в этом вопросе после того, как США пообещали снять санкции в отношении белорусской калийной промышленности.

"В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной промышленности Республики Беларусь, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом на практический уровень процесса снятия других незаконных санкций против Республики Беларусь", – объяснили решение помиловать 123 человек из разных стран в пресс-службе Лукашенко.

Среди политзаключенных, которых помиловал Минск, — пять граждан Украины.

В числе освобожденных – Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико, экс-кандидата в президенты Беларуси в 2020 году. Она была арестована 7 сентября 2020 года. Силовики пытались выслать ее из Беларуси, но Колесникова порвала свой паспорт на границе и осталась на белорусской территории. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы. В тюрьме люди Лукашенко установили для нее режим изоляции, ее родственники ничего не знали о Марии и состоянии ее здоровья.

Встреча Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и Максима Знака на воле

Виктор Бабарико также вышел на волю. Бывший глава "Белгазпромбанка" и оппонент Лукашенко был задержан 6 июля 2020 года и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии.

Комментируя свое освобождение, политик рассказал, что его сын Эдуард все еще находится в местах лишения свободы.

"Моя статья – моя фамилия", – иронизирует он.

Первый комментарий Виктора Бабарико после освобождения

Более трех лет провел в тюрьме и лауреат Нобелевской премии Алесь Беляцкий, глава правозащитной организации "Весна". Его задержали 14 июля 2021 года и впоследствии приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Алесь Беляцкий, лауреат Нобелевской премии

Кого еще помиловал Лукашенко

Валентин Стефанович и Владимир Лабкович , правозащитники, которые отбывали наказание по тому же делу, что и Беляцкий.

и , правозащитники, которые отбывали наказание по тому же делу, что и Беляцкий. Адвокат Максим Знак находится на свободе. В 2020 году он был членом избирательного штаба Виктора Бабарыко. Его задержали 9 сентября 2020 года, а через год приговорили к 10 годам лишения свободы. Он был заключен в полную изоляцию, без связи с внешним миром.

находится на свободе. В 2020 году он был членом избирательного штаба Виктора Бабарыко. Его задержали 9 сентября 2020 года, а через год приговорили к 10 годам лишения свободы. Он был заключен в полную изоляцию, без связи с внешним миром. М арина Золотова , редактор портала TYT.by. Она находилась за решеткой с 18 мая 2021 года, а в марте 2023 года получила 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

, редактор портала TYT.by. Она находилась за решеткой с 18 мая 2021 года, а в марте 2023 года получила 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Александр Фядута , литературный критик и политолог. Он последний освобожденный участник "заговора" против Лукашенко. Фядуту задержали в Москве 12 апреля 2021 года по делу о попытке государственного переворота в Беларуси. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционными средствами). Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

, литературный критик и политолог. Он последний освобожденный участник "заговора" против Лукашенко. Фядуту задержали в Москве 12 апреля 2021 года по делу о попытке государственного переворота в Беларуси. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционными средствами). Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Павел Северинец, политик, соучредитель белорусской партии "Христианская демократия". Его задержали 7 июня 2020 года. Приговор суда – семь лет в колонии строгого режима.

Среди освобожденных – немало иностранцев: гражданка Латвии Алла Сокаленко, приговоренная к 7 годам за "агентскую деятельность", гражданин Японии Наканиси Масатоси, блогер, обвиняемый белорусскими властями в шпионаже, гражданка США белорусского происхождения Наталья Бельская, гражданин Польши Роман Галуза, осужденный за государственную измену, Александр Сырица, баскетбольный судья и гражданин Австралии белорусского происхождения.

5 освобожденных граждан Украины и 104 освобожденных гражданина Беларуси были доставлены в Украину, где их лично встречал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Еще девять человек, включая Алеся Беляцкого, были доставлены в Литву.

По словам Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты Беларуси, Лукашенко в последний момент изменил маршрут выезда политзаключенных.

"Это было неожиданностью для нас и для наших американских партнеров", — сказала она.

Напомним, Александр Лукашенко пригласил граждан Украины работать на белорусских предприятиях, несмотря на то, что сами белорусы выезжают из страны. Во время открытия моста через реку Припять в городе Мозырь белорусский лидер также предположил, что украинцы когда-то его простят.

В конце сентября Лукашенко заявил, что считал президента Украины Владимира Зеленского своим сыном.