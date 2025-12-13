Буданов зустрічав особисто: в Україну приїхали понад 100 політв'язнів, помилуваних Лукашенком

13 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 політв'язнів.

Звільнення відбулося після двох днів переговорів між спеціальним посланцем Трампа Джоном Коулом і Олександром Лукашенком, повідомляє "Наша Ніва".

Глава Білорусі став більш поступливим у цьому питанні після того, як США пообіцяли зняти санкції щодо білоруської калійної промисловості.

"У межах досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом і на його прохання, у зв'язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійної промисловості Республіки Білорусь, запроваджених адміністрацією попереднього президента США Байдена, і у зв'язку з переходом на практичний рівень процесу зняття інших незаконних санкцій проти Республіки Білорусь", — пояснили рішення помилувати 123 людей із різних країн у пресслужбі Лукашенка.

Серед політв'язнів, яких помилував Мінськ, — п'ять громадян України.

Серед звільнених — Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарика, екскандидата у президенти Білорусі 2020 року. Її заарештували 7 вересня 2020 року. Силовики намагалися вислати її з Білорусі, але Колесникова порвала свій паспорт на кордоні й залишилася на білоруській території. Її засудили до 11 років позбавлення волі. У в'язниці люди Лукашенка встановили для неї режим ізоляції, її родичі нічого не знали про Марію та стан її здоров'я.

Зустріч Марії Колесникової, Віктора Бабарика та Максима Знака на волі

Віктор Бабарико також вийшов на волю. Колишнього главу "Белгазпромбанка" й опонента Лукашенка затримали 6 липня 2020 року і засудили до 14 років позбавлення волі в колонії. Коментуючи своє звільнення, політик розповів, що його син Едуард усе ще перебуває в місцях позбавлення волі.

"Моя стаття — моє прізвище", — іронізує він.

Перший коментар Віктора Бабарика після звільнення

Понад три роки провів у в'язниці й лауреат Нобелівської премії Олесь Біляцький, голова правозахисної організації "Весна". Його затримали 14 липня 2021 року і згодом засудили до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Олесь Біляцький, лауреат Нобелівської премії

Кого ще помилував Лукашенко

Валентин Стефанович і Володимир Лабкович , правозахисники, які відбували покарання у тій самій справі, що й Біляцький.

і , правозахисники, які відбували покарання у тій самій справі, що й Біляцький. Адвокат Максим Знак перебуває на волі. У 2020 році він був членом виборчого штабу Віктора Бабарика. Його затримали 9 вересня 2020 року, а через рік засудили до 10 років позбавлення волі. Його ув'язнили на повну ізоляцію, без зв'язку із зовнішнім світом.

перебуває на волі. У 2020 році він був членом виборчого штабу Віктора Бабарика. Його затримали 9 вересня 2020 року, а через рік засудили до 10 років позбавлення волі. Його ув'язнили на повну ізоляцію, без зв'язку із зовнішнім світом. Марина Золотова , редакторка порталу TYT.by. Вона перебувала за ґратами з 18 травня 2021 року, а в березні 2023 року отримала 12 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

, редакторка порталу TYT.by. Вона перебувала за ґратами з 18 травня 2021 року, а в березні 2023 року отримала 12 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Олександр Фядута , літературний критик і політолог. Він останній звільнений учасник "змови" проти Лукашенка. Фядуту затримали в Москві 12 квітня 2021 року у справі про спробу державного перевороту в Білорусі. Йому висунули обвинувачення за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу (змова з метою захоплення державної влади неконституційними засобами). Суд засудив його до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

, літературний критик і політолог. Він останній звільнений учасник "змови" проти Лукашенка. Фядуту затримали в Москві 12 квітня 2021 року у справі про спробу державного перевороту в Білорусі. Йому висунули обвинувачення за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу (змова з метою захоплення державної влади неконституційними засобами). Суд засудив його до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Павло Северинець, політик, співзасновник білоруської партії "Християнська демократія". Його затримали 7 червня 2020 року. Вирок суду — сім років у колонії суворого режиму.

Серед звільнених — чимало іноземців: громадянка Латвії Алла Сокаленко, засуджена до 7 років за "агентську діяльність", громадянин Японії Наканісі Масатосі, блогерка, яку білоруська влада звинувачувала у шпигунстві, громадянка США білоруського походження Наталя Бєльська, громадянин Польщі Роман Галуза, засуджений за державну зраду, Олександр Сириця, баскетбольний суддя, громадянин Австралії білоруського походження.

5 звільнених громадян України і 104 звільнених громадянина Білорусі доправили в Україну, де їх особисто зустрічав глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Ще дев'ятьох осіб, включно з Олесем Біляцьким, доправили в Литву.

За словами Світлани Тихановської, екскандидатки у президенти Білорусі, Лукашенко в останній момент змінив маршрут виїзду політв'язнів.

"Це було несподіванкою для нас і для наших американських партнерів", — сказала вона.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко запросив громадян України працювати на білоруських підприємствах, незважаючи на те, що самі білоруси виїжджають із країни. Під час відкриття мосту через річку Прип'ять у місті Мозир білоруський лідер також припустив, що українці колись його пробачать.

Наприкінці вересня Лукашенко заявив, що вважав президента України Володимира Зеленського своїм сином.