Буданов зустрічав особисто: в Україну приїхали понад 100 політв'язнів, помилуваних Лукашенком
13 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 політв'язнів.
Звільнення відбулося після двох днів переговорів між спеціальним посланцем Трампа Джоном Коулом і Олександром Лукашенком, повідомляє "Наша Ніва".
Глава Білорусі став більш поступливим у цьому питанні після того, як США пообіцяли зняти санкції щодо білоруської калійної промисловості.
"У межах досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом і на його прохання, у зв'язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійної промисловості Республіки Білорусь, запроваджених адміністрацією попереднього президента США Байдена, і у зв'язку з переходом на практичний рівень процесу зняття інших незаконних санкцій проти Республіки Білорусь", — пояснили рішення помилувати 123 людей із різних країн у пресслужбі Лукашенка.
Серед політв'язнів, яких помилував Мінськ, — п'ять громадян України.
Серед звільнених — Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарика, екскандидата у президенти Білорусі 2020 року. Її заарештували 7 вересня 2020 року. Силовики намагалися вислати її з Білорусі, але Колесникова порвала свій паспорт на кордоні й залишилася на білоруській території. Її засудили до 11 років позбавлення волі. У в'язниці люди Лукашенка встановили для неї режим ізоляції, її родичі нічого не знали про Марію та стан її здоров'я.
Віктор Бабарико також вийшов на волю. Колишнього главу "Белгазпромбанка" й опонента Лукашенка затримали 6 липня 2020 року і засудили до 14 років позбавлення волі в колонії. Коментуючи своє звільнення, політик розповів, що його син Едуард усе ще перебуває в місцях позбавлення волі.
"Моя стаття — моє прізвище", — іронізує він.
Понад три роки провів у в'язниці й лауреат Нобелівської премії Олесь Біляцький, голова правозахисної організації "Весна". Його затримали 14 липня 2021 року і згодом засудили до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Кого ще помилував Лукашенко
- Валентин Стефанович і Володимир Лабкович, правозахисники, які відбували покарання у тій самій справі, що й Біляцький.
- Адвокат Максим Знак перебуває на волі. У 2020 році він був членом виборчого штабу Віктора Бабарика. Його затримали 9 вересня 2020 року, а через рік засудили до 10 років позбавлення волі. Його ув'язнили на повну ізоляцію, без зв'язку із зовнішнім світом.
- Марина Золотова, редакторка порталу TYT.by. Вона перебувала за ґратами з 18 травня 2021 року, а в березні 2023 року отримала 12 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
- Олександр Фядута, літературний критик і політолог. Він останній звільнений учасник "змови" проти Лукашенка. Фядуту затримали в Москві 12 квітня 2021 року у справі про спробу державного перевороту в Білорусі. Йому висунули обвинувачення за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу (змова з метою захоплення державної влади неконституційними засобами). Суд засудив його до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
- Павло Северинець, політик, співзасновник білоруської партії "Християнська демократія". Його затримали 7 червня 2020 року. Вирок суду — сім років у колонії суворого режиму.
Серед звільнених — чимало іноземців: громадянка Латвії Алла Сокаленко, засуджена до 7 років за "агентську діяльність", громадянин Японії Наканісі Масатосі, блогерка, яку білоруська влада звинувачувала у шпигунстві, громадянка США білоруського походження Наталя Бєльська, громадянин Польщі Роман Галуза, засуджений за державну зраду, Олександр Сириця, баскетбольний суддя, громадянин Австралії білоруського походження.
5 звільнених громадян України і 104 звільнених громадянина Білорусі доправили в Україну, де їх особисто зустрічав глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
Ще дев'ятьох осіб, включно з Олесем Біляцьким, доправили в Литву.
За словами Світлани Тихановської, екскандидатки у президенти Білорусі, Лукашенко в останній момент змінив маршрут виїзду політв'язнів.
"Це було несподіванкою для нас і для наших американських партнерів", — сказала вона.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко запросив громадян України працювати на білоруських підприємствах, незважаючи на те, що самі білоруси виїжджають із країни. Під час відкриття мосту через річку Прип'ять у місті Мозир білоруський лідер також припустив, що українці колись його пробачать.
Наприкінці вересня Лукашенко заявив, що вважав президента України Володимира Зеленського своїм сином.