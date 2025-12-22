Закон о выборах во время военного положения будет одноразовым: Стефанчук объяснил нюансы (видео)
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о работе по подготовке к выборам в Украине в условиях военного положения.
По его словам, опыта формирования законодательства о выборах в условиях войны в мире "очень мало или вообще нет". Об этом он сказал во время общения с медиа ко Дню работников дипломатической службы, передает "РБК-Украина".
Сегодня, 22 декабря, Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет готовить законопроект о проведении выборов в условиях военного положения. Рабочую группу возглавит первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко.
Она должна наработать все нюансы применения Избирательного кодекса, которые связаны с войной.
Стефанчук очертил четыре ключевых вопроса, которые нужно будет решить рабочей группе:
- Обеспечение возможности голосования для военнослужащих, а также обеспечение их права быть избранным.
- Голосование украинцев, которые находятся за рубежом. По словам Стефанчука, во многих странах, в частности странах ЕС, ограничено или запрещено голосование вне дипломатических или консульских учреждений. Поэтому новый законопроект должен соответствовать законодательству других государств.
- Проведение выборов на временно оккупированных территориях — по его словам, если там не провести выборы, то Россия может трактовать это как "добровольный отказ Украины от этих территорий".
- Вопрос обеспечения того, чтобы выборы в Украине были признаны демократическими. Стефанчук пояснил, что для этого нужно присутствие международных наблюдателей.
Стефанчук отметил, что сейчас сложно прогнозировать, когда могут состояться выборы. Перед этим рабочая группа может прийти к общему мнению по различным вопросам.
В то же время он отметил, что этот закон будет действовать только на следующие выборы.
"Этот закон будет одноразового использования — именно для этих выборов. Далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, предусмотренную в Конституции, Избирательного кодекса и будем двигаться по этому пути", — подчеркнул Стефанчук.
15 декабря Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения. Среди изменений, которые хотят рассматривать, — возможность многодневного голосования. Также срок избирательной кампании составит 60 дней, как при досрочных выборах президента.
Позже Зеленский заявил, что в Украине государство сможет обеспечить проведение честных и прозрачных выборов. Также Министерство иностранных дел уже начало заниматься организацией выборов за рубежом.