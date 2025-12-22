Закон про вибори під час воєнного стану буде одноразовим: Стефанчук пояснив нюанси (відео)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про роботу щодо підготовки до виборів в Україні в умовах воєнного стану.

За його словами, досвіду формування законодавства про вибори в умовах війни у світі "дуже мало або взагалі немає". Про це він сказав під час спілкування з медіа до Дня працівників дипломатичної служби, передає "РБК-Україна".

Сьогодні, 22 грудня, Стефанчук підписав розпорядження про створення робочої групи, яка буде готувати законопроєкт про проведення виборів в умовах воєнного стану. Робочу групу очолить перший заступник Стефанчука Олександр Корнієнко.

Вона має напрацювати всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов'язані з війною.

Стефанчук окреслив чотири ключових питання, які потрібно буде вирішити робочій групі:

Забезпечення можливості голосування для військовослужбовців, а також забезпечення їхнього права бути обраним.

Голосування українців, які перебувають за кордоном. За словами Стефанчука, у багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами. Тож новий законопроєкт має відповідати законодавству інших держав.

Проведення виборів на тимчасово окупованих територіях — за його словами, якщо там не провести вибори, то Росія може трактувати це як "добровільну відмову України від цих територій".

Питання забезпечення того, щоб вибори в Україні були визнані демократичними. Стефанчук пояснив, що для цього потрібна присутність міжнародних спостерігачів.

Стефанчук зазначив, що наразі складно прогнозувати, коли можуть відбутися вибори. Перед цим робоча група може прийти до спільної думки щодо різних питань.

Водночас він зазначив, що цей закон діятиме лише на наступні вибори.

"Цей закон буде одноразового використання — саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом", — наголосив Стефанчук.

15 грудня Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Серед змін, які хочуть розглядати, — можливість багатоденного голосування. Також термін виборчої кампанії складе 60 днів, як при дострокових виборах президента.

Пізніше Зеленський заявив, що в Україні держава зможе забезпечити проведення чесних та прозорих виборів. Також Міністерство закордонних справ вже почало займатися організацією виборів за кордоном.