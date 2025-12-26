Выборы в Украине: Арахамия не исключает гибридную модель голосования (видео)

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о ходе подготовки к проведению выборов в Украине. По его словам, существует ряд проблем, которые требуют решения, перед проведением голосования.

В частности, речь идет о возможности волеизъявления для украинцев, которые находятся за рубежом, а также вопрос голосования внутренне перемещенных лиц. Об этом Арахамия заявил во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных изменений к выборам в особый или послевоенный период, передают "Новости Live".

По его словам, европейские партнеры имеют разные позиции относительно возможности украинцам проголосовать. Так, одни говорят о готовности открыть дополнительные участки, впрочем возникает вопрос о финансировании проведения выборов.

Другие же страны открыто говорят, что их законодательство не предусматривает проведение выборов другой страны на их территории.

"Некоторые страны говорят, что у них это прямо запрещено. Тогда мы получаем "узкое горло", и пропускная способность наших зарубежных участков будет ограниченной", — пояснил Арахамия.

Выборы в Украине — какие варианты рассматриваются

По словам лидера фракции "слуг", из-за позиции некоторых стран необходимо будет искать альтернативные модели голосования — растягивать голосование на несколько дней или проводить выборы в онлайн-формате. Комментируя последний вариант, Арахамия отметил, что, "как бывший айтишник" не знает, возможно ли проведение онлайн-голосования.

В то же время он отметил, что ранее люди выступали против работы парламентских комитетов в онлайн-формате.

"Мы сейчас проводим онлайн-совещание, у нас есть онлайн-голосование на комитетах. И я помню, какие самые страхи звучали, когда мы это внедряли", — заявил Арахамия.

По мнению Арахамии, рабочая группа детально проработает возможность введения гибридного голосования, которое бы объединило варианты голосования в онлайне и оффлайне.

Голосование ВПЛ

Еще одна важная проблема, которую надо решить, — количество внутренне перемещенных лиц. По словам Арахамии, реестр ВПЛ, который существует сейчас, не отражает реального количества людей. Часть людей не встает на учет, чтобы избежать мобилизации в ряды Сил обороны.

Сейчас у государства нет понимания, как обеспечить возможность тем, кто не зарегистрировался как ВПЛ, но был вынужден выехать из зоны боевых действий или с оккупированных территорий, голосовать на выборах.

Участие военных в голосовании

Председатель фракции "Слуга народа" отметил, что действующее законодательство уже предусматривает механизм участия военных в президентской гонке.

В то же время он не рассказал, как именно планируется обеспечить право военных на голосование.

По его словам, одной из главных задач проведения выборов, является обеспечение максимальной явки, чтобы выборы признали легитимными.

"Если будет малая явка, это даст врагу и другим оппонентам аргумент, что выборы можно признать нелегитимными или малолегитимными", — предупредил лидер "слуг".

Для этого могут быть расширены возможности голосования — процесс голосования продлится несколько дней или будет добавлена возможность онлайн-голосования.

Глава фракции также пояснил, что бюджет выборов целесообразно формировать по максимальному сценарию, а сэкономленные средства направлять на нужды обороны.

"Бюджет выборов можно посчитать по максимуму, а сэкономленные средства направить в Вооруженные силы Украины. Так будет быстрее составлена оценка бюджетного запроса", — подытожил Арахамия.

Будет ли проведен референдум

Арахамия также рассказал, что один из вариантов развития событий предусматривает четко определенный временной коридор продолжительностью 90 дней. Во время него планируется выделить 30 дней на то, чтобы создать всю подготовительную работу и законодательную базу, и 60 дней — на проведение избирательной кампании.

Во время этого сценария планируется одновременное проведение общенационального украинского референдума и выборов президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что законодательные инициативы по проведению президентских выборов и референдума уже существуют.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, что Украина сейчас не обладает финансовыми возможностями для организации выборов, ведь государственный бюджет работает в условиях глубокого дефицита и сосредоточен на потребностях обороны и социальной защиты.