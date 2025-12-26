Вибори в Україні: Арахамія не виключає гібридну модель голосування (відео)

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про перебіг підготовки до проведення виборів в Україні. За його словами, існує низка проблем, які потребують вирішення, перед проведенням голосуванням.

Зокрема, йдеться про можливість волевиявлення для українців, які перебувають за кордоном, а також питання голосування внутрішньо переміщених осіб. Про це Арахамія заявив під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих змін до виборів в особливий або повоєнний період, передають "Новини Live".

За його словами, європейські партнери мають різні позиції щодо можливості українцям проголосувати. Так, одні говорять про готовність відкрити додаткові дільниці, утім виникає питання щодо фінансування проведення виборів.

Інші ж країни відкрито говорять, що їхнє законодавство не передбачає проведення виборів іншої країни на їхній території.

"Деякі країни кажуть, що в них це прямо заборонено. Тоді ми отримуємо "вузьке горло", і пропускна спроможність наших закордонних дільниць буде обмеженою", — пояснив Арахамія.

Вибори в Україні — які варіанти розглядаються

За словами лідера фракції "слуг", через позицію деяких країн необхідно буде шукати альтернативні моделі голосування — розтягувати голосування на декілька днів або проводити вибори в онлайн-форматі. Коментуючи останній варіант, Арахамія зазначив, що, "як колишній айтішнік" не знає, чи можливе проведення онлайн-голосування.

У той же час він зазначив, що раніше люди виступали проти роботи парламентських комітетів в онлайн-форматі.

"Ми зараз проводимо онлайн-нараду, у нас є онлайн-голосування на комітетах. І я пам’ятаю, які самі страхи звучали, коли ми це впроваджували", – заявив Арахамія.

На думку Арахамії, робоча група детально опрацює можливість запровадження гібридного голосування, яке б поєднало варіанти голосування в онлайні та офлайні.

Голосування ВПО

Ще одна важлива проблема, яку треба вирішити, — кількість внутрішньо переміщених осіб. За словами Арахамії, реєстр ВПО, який існує зараз, не відображає реальної кількості людей. Частина людей не встає на облік, аби уникнути мобілізації до лав Сил оборони.

Наразі держава не має розуміння, як забезпечити можливість тим, хто не зареєструвався як ВПО, але був змушений виїхати з зони бойових дій або з окупованих територій, голосувати на виборах.

Участь військових у голосуванні

Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що чинне законодавство вже передбачає механізм участі військових у президентських перегонах.

У той же час він не розповів, як саме планується забезпечити право військових на голосування.

За його словами, одним з головних завдань проведення виборів, є забезпечення максимальної явки, аби вибори визнали легітимними.

"Якщо буде мала явка, це дасть ворогу й іншим опонентам аргумент, що вибори можна визнати нелегітимними або малолегітимними", – попередив лідер "слуг".

Задля цього можуть бути розширені можливості голосування — процес голосування триватиме декілька днів або буде додано можливість онлайн-голосування.

Голова фракції також пояснив, що бюджет виборів доцільно формувати за максимальним сценарієм, а зекономлені кошти спрямовувати на потреби оборони.

"Бюджет виборів можна порахувати по максимуму, а зекономлені кошти направити до Збройних сил України. Так буде швидше складена оцінка бюджетного запиту", — підсумував Арахамія.

Чи буде проведено референдум

Арахамія також розповів, що один із варіантів розвитку подій передбачає чітко визначений часовий коридор тривалістю 90 днів. Під час нього планується виділити 30 днів на те, щоб створити всю підготовчу роботу і законодавчу базу, і 60 днів — на проведення виборчої кампанії.

Під час цього сценарію планується одночасне проведення загальнонаціонального українського референдуму та виборів президента України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що законодавчі ініціативи щодо проведення президентських виборів і референдуму вже існують.

У той же час радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, що Україна нині не володіє фінансовими можливостями для організації виборів, адже державний бюджет працює в умовах глибокого дефіциту та зосереджений на потребах оборони й соціального захисту.