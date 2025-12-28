Россияне уже проиграли: Подоляк объяснил, почему мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина

Мировое сообщество должно продолжать давить на Россию. Без этого мирное соглашение между Украиной и РФ не будет таким, на которое надеется Киев.

В частности, нужно в дальнейшем вводить санкционное давление и поставки оружия Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Новости. LIVE".

"Что касается мирного соглашения, вряд ли, к сожалению, в таком виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть, давление должно быть в любом случае — санкции, милитарка", — заявил он.

В то же время Подоляк отметил, что на сегодня субъектность Украины намного выше, чем год назад.

"Мы находимся в определенной психологической яме — это очевидно. Четыре года войны. Но, в принципе, сегодня субъектность несомненно у Украины. И чтобы там пропагандистское не звучало об Украине — это означает, что с большой оценкой того, кто мы, к нам сегодня относятся. Мы даже сами это еще сегодня не осознаем", — заявил Подоляк.

По его словам, Россия уже якобы поняла, что не сможет выйти из войны с Украиной с победой.

"Ситуативно они могут заморозить войну на определенных условиях, но они уже проиграли, тотально проиграли", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что сегодня, 28 декабря, во Флориде состоится встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.

По словам Владимира Зеленского, совместный украинско-американский 20-пунктный план уже почти согласован и требует окончательных политических решений, которые могут быть обсуждены только на самом высоком уровне. В частности президенты Украины и США будут говорить о гарантиях безопасности для Украины, экономическом сотрудничестве и возможных территориальных аспектах будущих договоренностей.