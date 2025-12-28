Росіяни вже програли: Подоляк пояснив, чому мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна

Світова спільнота має продовжувати тиснути на Росію. Без цього мирна угода між Україною та РФ не буде такою, на яку сподівається Київ.

Зокрема, потрібно надалі запроваджувати санкційний тиск та постачання зброї Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "Новини. LIVE".

"Щодо мирної угоди, навряд чи, на жаль, у такому вигляді, як нам би хотілось, вона буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто, тиск має бути у будь-кому випадку — санкції, мілітарка", — заявив він.

Водночас Подоляк наголосив, що на сьогодні суб'єктність України є набагато вищою, ніж рік тому.

"Ми знаходимось у певній психологічній ямі — це очевидно. Чотири роки війни. Але, у принципі, сьогодні суб’єктність безсумнівно в України. І щоб там пропагандистське не звучало про Україну – це означає, що з великою оцінкою того, хто ми, до нас сьогодні ставляться. Ми навіть самі це ще сьогодні не усвідомлюємо", — заявив Подоляк.

За його словами, Росія вже нібито зрозуміла, що не зможе вийти з війни з Україною з перемогою.

"Ситуативно вони можуть заморозити війну на певних умовах, але вони вже програли, тотально програли", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 грудня, у Флориді відбудеться зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа.

За словами Володимира Зеленського, спільний українсько-американський 20-пунктний план уже майже узгоджений і потребує остаточних політичних рішень, які можуть бути обговорені лише на найвищому рівні. Зокрема президенти України та США говоритимуть про гарантії безпеки для України, економічну співпрацю та можливі територіальні аспекти майбутніх домовленостей.