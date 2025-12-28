Зустріч Зеленського та Трампа перенесли: що відомо

Президент України Володимир Зеленський уже сьогодні зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у Флориді.

Однак їхню зустріч було перенесено. Про це йдеться в повідомленні Білого дому з розкладом президента Трампа.

Як відомо, спочатку зустріч лідерів була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Тобто, зустріч лідерів буде на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

Зустріч Зеленського та Трампа — що відомо

26 грудня вранці Зеленський анонсував свій візит до Флориди для надважливих переговорів у Мар-а-Лаго, де планується його зустріч з Трампом. На ній мають намір фіналізувати умови мирного плану.

За словами Володимира Зеленського, спільний українсько-американський 20-пунктний план уже майже узгоджений і потребує остаточних політичних рішень, які можуть бути обговорені лише на найвищому рівні. Зокрема президенти України та США говоритимуть про гарантії безпеки для України, економічну співпрацю та можливі територіальні аспекти майбутніх домовленостей.

Зокрема, Зеленський заявив, що готовий винести мирний план Дональда Трампа на голосування на референдумі. Водночас план Трампа все ще передбачає територіальні поступки України, зокрема відмову від територій на Донеччині, яка контролюється українськими військовими. Президент України сподівається, що йому вдасться покращити ці умови, а якщо ні — йому доведеться отримати підтримку цього рішення від українського народу.