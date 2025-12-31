"Не заходите слишком далеко": СМИ узнали, что лидеры ЕС советовали Зеленскому перед встречей с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трамп советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому быть осторожным и "не заходить слишком далеко".

Многие лидеры других европейских государств, несмотря на публичные заявления, не доверяют действующей администрации президента США, пишет Der Spiegel со ссылкой на стенограмму на английском языке.

Свои опасения некоторые лидеры ЕС высказали во время телеконференции 27 декабря, которую организовал Фридрих Мерц перед встречей Зеленского с Трампом.

Отмечается, что Мерц подчеркнул, что важно, чтобы президент Украины нашел способы договориться с США о территориальных уступках, гарантиях безопасности и восстановлении. Канцлер Германии также якобы попросил Зеленского "не заходить слишком далеко" и одновременно быть "осторожным".

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного разговора призвал европейцев ускорить работу над гарантиями безопасности и определить свое участие в них. В частности, Макрон настаивал на создании миротворческих сил для Украины, которые будут защищать страну от возможного нового нападения России в случае подписания мирного соглашения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время телеконференции заявил, что европейцы не должны выглядеть как те, кто тормозит процесс, хотя несколько глав европейских правительств заявили, что для гарантий безопасности или отправки войск необходимо, чтобы эти вопросы рассмотрел их парламент.

Кроме того, во время телеконференции премьер Дании Метте Фредериксен, Швеции — Ульф Кристерссон и Норвегии — Йонас Гар Стьоре попросили Владимира Зеленского после его встречи с Дональдом Трампом подробно проинформировать Европу об обещаниях американцев относительно возможных гарантий безопасности.

Журналисты подчеркнули, что неоднократно во время разговора лидеров звучала фраза, что слова представителей администрации Трампа надо видеть "на бумаге". Также президенту Украины советовали не делать официальных уступок в территориальных вопросах, если не предоставляются твердые обязательства по гарантиям безопасности.

Согласно стенограмме, канцлер Германии заявил, что Берлин готов стать частью мирного соглашения, но хочет знать о его содержании перед тем, как подписать.

Также, как говорится в документе, многие лидеры европейских стран посоветовали президенту Украины спросить Трампа о позиции России относительно текущей версии мирного плана, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони посоветовала Зеленскому поинтересоваться, что Трамп будет делать, если откажется от мирного соглашения.

Авторы материала отметили, что даже после встречи Трампа и Зеленского европейские дипломатические круги не поняли, какую позицию занимает Россия по территориальным вопросам.

Напомним, 28 декабря в Мар-а-Лаго состоялись переговоры Зеленского и Трампа по миру.

Фокус также писал о том, что встреча Зеленского и Трампа показала, что существует несколько "серьезных препятствий" к миру в Украине.