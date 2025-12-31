"Не заходьте занадто далеко": ЗМІ дізнались, що лідери ЄС радили Зеленському перед зустріччю з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед зустріччю з президентом США Дональдом Трамп радив президенту України Володимиру Зеленському бути обережним та "не заходити занадто далеко".

Багато лідерів інших європейських держав, попри публічні заяви, не довіряють чинній адміністрації президента США, пише Der Spiegel з посиланням на стенограму англійською мовою.

Свої побоювання деякі лідери ЄС висловили під час телеконференції 27 грудня, яку організував Фрідріх Мерц перед зустріччю Зеленського з Трампом.

Зазначається, що Мерц підкреслив, що важливо, щоб президент України знайшов способи домовитися з США про територіальні поступки, гарантії безпеки та відновлення. Канцлер Німеччини також нібито попросив Зеленського "не заходити занадто далеко" й водночас бути "обережним".

Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної розмови закликав європейців прискорити роботу над гарантіями безпеки та визначити свою участь у них. Зокрема, Макрон наполягав на створенні миротворчих сил для України, які захищатимуть країну від можливого нового нападу Росії в разі підписання мирної угоди.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час телеконференції заявив, що європейці не повинні виглядати як ті, хто гальмує процес, хоча кілька глав європейських урядів заявили, що для гарантій безпеки чи відправки військ необхідно, щоб ці питання розглянув їхній парламент.

Крім того, під час телеконференції прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, Швеції — Ульф Крістерссон та Норвегії — Йонас Гар Стьоре попросили Володимира Зеленського після його зустрічі з Дональдом Трампом детально поінформувати Європу про обіцянки американців щодо можливих гарантій безпеки.

Журналісти підкреслили, що неодноразово під час розмови лідерів лунала фраза, що слова представників адміністрації Трампа треба бачити "на папері". Також президенту України радили не робити офіційних поступок у територіальних питаннях, якщо не надаються тверді зобов'язання щодо гарантій безпеки.

Згідно зі стенограмою, канцлер Німеччини заявив, що Берлін готовий стати частиною мирної угоди, але хоче знати про її зміст перед тим, як підписати.

Також, як йдеться в документі, багато лідерів європейських країн порадили президенту України запитати Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану, а прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні порадила Зеленському поцікавитися, що Трамп робитиме, якщо відмовиться від мирної угоди.

Автори матеріалу наголосили, що навіть після зустрічі Трампа та Зеленського європейські дипломатичні кола не зрозуміли, яку позицію займає Росія стосовно територіальних питань.

Нагадаємо, 28 грудня в Мар-а-Лаго відбулись переговори Зеленського та Трампа щодо миру.

Фокус також писав про те, що зустріч Зеленського і Трампа показала, що існує кілька "серйозних перешкод" до миру в Україні.