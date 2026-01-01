Получение взятки нардепами: суд определился с мерами пресечения

Пятеро депутатов получили залог в 126,6 млн гривен на всех. При этом размер размер размер неправомерной выгоды составлял от 2 000 до 20 000 долларов США.

Высший Антикоррупционный суд (ВАКС) применил меры пресечения в виде залога 5 народным депутатам Украины. Их подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следственный судья определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен, двум другим — по 20 млн гривен, пятому депутату — 16,6 млн гривен.

Также суд обязал подозреваемых носить электронное средство контроля.

Действия народных избранников квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Официально имена не называют, однако, по данным источников СМИ, речь идет о депутатах от "Слуги народа" Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Ольге Савченко, Юрии Киселе и Михаиле Лабе.

Юрий Кисель, Михаил Лаба, Игорь Негулевский, Евгений Пивоваров, Ольга Савченко Фото: коллаж Фокус

Фокус писал, что НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в парламенте.

После этого НАБУ вручило подозрения четырем "слугам": Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Юрию Киселю и Ольге Савченко. Все подозреваются в получении неправомерной выгоды за "нужные" голосования в Верховной Раде. Впоследствии, как информировали СМИ, еще один, уже пятый народный депутат из фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Михаил Лаба получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро.