Отримання хабаря нардепами: суд визначився із запобіжними заходами

П'ятеро депутатів отримали заставу у 126,6 млн гривень на усіх. При цьому розмір розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США.

Вищий Антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжні заходи у вигляді застави 5 народним депутатам України. Їх підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчий суддя визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень.

Також суд зобов'язав підозрюваних носити електронний засіб контролю.

Дії народних обранців кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Офіційно імена не називають, однак, за даними джерел ЗМІ, йдеться про депутатів від "Слуги народу" Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко, Юрія Кисєля та Михайла Лабу.

Юрій Кісєль, Михайло Лаба, Ігор Негулевський, Євген Пивоваров, Ольга Савченко Фото: колаж Фокус

Фокус писав, що НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування в парламенті.

Після цього НАБУ вручило підозри чотирьом "слугам": Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Юрію Кісєлю та Ользі Савченко. Усі підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за "потрібні" голосування у Верховній Раді. Згодом, як інформували ЗМІ, ще один, вже п'ятий народний депутат із фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань бюджету Михайло Лаба отримав підозру від Національного антикорупційного бюро.