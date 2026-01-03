Паника в Кремле: почему заявления Трампа о мире с Украиной пугают Путина, — The Telegraph

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией якобы готово на 95% дает основание для сдержанного оптимизма — 2026 год может принести Украине справедливый и прочный мир. В то же время это вызвало заметную нервную реакцию в Москве.

Результаты переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома вызвали типичную реакцию Кремля. Как пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, Россия отвечает привычным набором инструментов — дезинформацией, абсурдными нарративами и демонстративными провокациями.

Одним из наиболее показательных эпизодов стало заявление российских властей об "атаке 91 беспилотника" на одну из резиденций Владимира Путина, охраняемая самыми современными средствами ПВО, дефицит которых остро ощущается на фронте. При этом местные жители, опрошенные независимыми источниками, заявили, что не видели и не слышали никаких признаков атаки.

Відео дня

По данным американских источников, ЦРУ проинформировало руководство США, что речь почти наверняка идет об операции под чужим флагом с целью сорвать мирный процесс, который, по всей видимости, все больше выходит из-под контроля Кремля. Более того, подобные заявления начинают вызывать сомнения уже внутри самой России, что подрывает доверие к официальной пропаганде.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Вашингтоне Фото: Офис президента

"Более разрушительным для Путина является то, что его собственное население начинает сомневаться в этой версии событий. Когда пропаганда рушится внутри страны, вскоре рушатся и режимы", — отмечает де Бреттон-Гордон.

По его мнению Путин сегодня фактически располагает лишь одним рычагом влияния — попыткой посеять раздор между Трампом и Зеленским. Однако ситуация изменилась. Если ранее Вашингтон демонстрировал осторожное внимание к российской позиции, то теперь Трамп, по оценкам аналитиков, стал гораздо менее восприимчив к манипуляциям Кремля.

Это ведет к формированию мирного сценария, который может быть не идеальным для Украины, но окажется значительно хуже для Москвы. В частности, речь идет о 15-летних гарантиях безопасности со стороны США и НАТО, которые фактически равносильны защите Альянса. Особую тревогу в Кремле вызывает и открытое обсуждение возможного присутствия западных войск на территории Украины.

"Это худший сценарий для Путина. Никакие манипуляции, даже при максимальной мобилизации пропагандистской машины Кремля, не смогут замаскировать такой исход как что-то иное, кроме поражения", — подчеркивает автор материала.

Угрозы российской экономике и ядерная риторика

Экономические перспективы РФ также стремительно ухудшаются. В случае заморозки линии фронта именно США будут играть ключевую роль в переговорах о доступе к редкоземельным ресурсам Донбасса. Дополнительное давление создают риски репараций и возможная конфискация замороженных российских активов на сумму около 200 млрд долларов. На фоне падения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель финансовые возможности Кремля продолжать войну сокращаются.

Примечательно и то, что в последние недели почти исчезли регулярные ядерные угрозы со стороны Москвы. Аналитик считают, что Кремль осознал: этот инструмент больше не пугает ни США, ни европейских лидеров, а принцип взаимного гарантированного уничтожения остается неизменным.

Таким образом на этом фоне речь идет о сдержанном оптимизме. Если давление на Россию сохранится, а страны НАТО, прежде всего европейские, продолжат укреплять военную мощь, 2026 год действительно может стать годом выхода к справедливому и устойчивому миру для Украины.

Ранее в материале New York Times говорилось, что переговоры Украины и Соединенных Штатов могут найти совместное решение, которое бы предусматривало выход Сил обороны с территории Донбасса в обмен на американские гарантии безопасности для Киева.