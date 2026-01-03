Паніка в Кремлі: чому заяви Трампа про мир з Україною лякають Путіна, — The Telegraph

Заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією начебто готова на 95%, дають підставу для стриманого оптимізму — 2026 рік може принести Україні справедливий і міцний мир. Водночас це викликало помітну нервову реакцію в Москві.

Результати переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і главою Білого дому викликали типову реакцію Кремля. Як пише оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон, Росія відповідає звичним набором інструментів — дезінформацією, абсурдними наративами та демонстративними провокаціями.

Одним із найпоказовіших епізодів стала заява російської влади про "атаку 91 безпілотника" на одну з резиденцій Володимира Путіна, що охороняється найсучаснішими засобами ППО, дефіцит яких гостро відчувається на фронті. При цьому місцеві жителі, опитані незалежними джерелами, заявили, що не бачили і не чули жодних ознак атаки.

Відео дня

За даними американських джерел, ЦРУ поінформувало керівництво США, що йдеться майже напевно про операцію під чужим прапором з метою зірвати мирний процес, який, вочевидь, дедалі більше виходить з-під контролю Кремля. Ба більше, подібні заяви починають викликати сумніви вже всередині самої Росії, що підриває довіру до офіційної пропаганди.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Вашингтоні Фото: Офис президента

"Більш руйнівним для Путіна є те, що його власне населення починає сумніватися в цій версії подій. Коли пропаганда руйнується всередині країни, незабаром руйнуються і режими", — зазначає де Бреттон-Гордон.

На його думку, Путін сьогодні фактично має у своєму розпорядженні лише один важіль впливу — спробу посіяти розбрат між Трампом і Зеленським. Однак ситуація змінилася. Якщо раніше Вашингтон демонстрував обережну увагу до російської позиції, то тепер Трамп, за оцінками аналітиків, став набагато менш сприйнятливим до маніпуляцій Кремля.

Це веде до формування мирного сценарію, який може бути не ідеальним для України, але виявиться значно гіршим для Москви. Зокрема, йдеться про 15-річні гарантії безпеки з боку США та НАТО, які фактично рівносильні захисту Альянсу. Особливу тривогу в Кремлі викликає і відкрите обговорення можливої присутності західних військ на території України.

"Це найгірший сценарій для Путіна. Жодні маніпуляції, навіть за максимальної мобілізації пропагандистської машини Кремля, не зможуть замаскувати такий результат як щось інше, окрім поразки", — підкреслює автор матеріалу.

Загрози російській економіці та ядерна риторика

Економічні перспективи РФ також стрімко погіршуються. У разі заморозки лінії фронту саме США відіграватимуть ключову роль у переговорах про доступ до рідкоземельних ресурсів Донбасу. Додатковий тиск створюють ризики репарацій і можлива конфіскація заморожених російських активів на суму близько 200 млрд доларів. На тлі падіння цін на нафту нижче 60 доларів за барель фінансові можливості Кремля продовжувати війну скорочуються.

Примітно й те, що останніми тижнями майже зникли регулярні ядерні погрози з боку Москви. Аналітики вважають, що Кремль усвідомив: цей інструмент більше не лякає ні США, ні європейських лідерів, а принцип взаємного гарантованого знищення залишається незмінним.

Таким чином на цьому тлі йдеться про стриманий оптимізм. Якщо тиск на Росію збережеться, а країни НАТО, насамперед європейські, продовжать зміцнювати військову потугу, 2026 рік справді може стати роком виходу до справедливого та сталого миру для України.

Раніше в матеріалі New York Times йшлося про те, що переговори України та Сполучених Штатів можуть знайти спільне рішення, яке б передбачало вихід Сил оборони з території Донбасу в обмін на американські гарантії безпеки для Києва.