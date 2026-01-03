Вашингтон согласовал с Киевом военную поддержку Украины: в Генштабе рассказали подробности (видео)

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали двусторонний документ, который состоит из четырех разделов с приложениями. Военное соглашение было утверждено на уровне Генеральных штабов армий двух стран.

Стороны тщательно прописали механизмы поддержки Украины и ее Вооруженных сил, в частности обеспечение, восстановление и модернизацию. Об этом, как информирует РБК-Украина, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Отдельное внимание, как отмечается, было уделено контролю за соблюдением договоренностей, а также действиям сторон в случае выявления нарушений.

"Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, Вооруженные Силы Украины, обеспечение Вооруженных Сил, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон", — рассказал Гнатов.

Відео дня

Аналогичная работа сейчас проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность "коалиции решительных", — отметил глава ГШ ВСУ.

Ключевые компоненты безопасности

Советник руководителя Офиса президента Александр Бевз рассказал, из чего состоят основные элементы безопасности для Украины.

Вооруженные Силы Украины — первый и ключевой уровень защиты;

мультинациональные европейские силы, которые могут быть размещены в Украине. Их могут привлечь к безопасности на суше, в воздухе и на море;

американская армия выступает предохранительной компонентой и страховкой.

Также Бевз отметил, что американская или европейская стороны не оказывают никакого давления на Украину. Ультимативные требования выдвигают только россияне, подчеркнул советник главы ОП.

Переговоры в Киеве

В субботу, 3 января, в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Также к переговорам присоединились представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии. Во время встречи стороны намерены обсудить рамочные документы, в частности вопросы гарантий безопасности и подходы к мирному плану, а также последовательность дальнейших совместных шагов.

Переговоры с европейскими партнерами Фото: Рустем Умеров/Facebook

От Украины участие в мероприятии в частности принимают начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.

Напомним, бывший советник по национальной безопасности вице-президента Камалы Харрис Филипп Г. Гордон не исключает, что гарантии безопасности со стороны США могут быть ненадежными.