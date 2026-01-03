Вашингтон погодив з Києвом військову підтримку України: у Генштабі розповіли подробиці (відео)

Україна та Сполучені Штати Америки погодили двосторонній документ, який складається з чотирьох розділів з додатками. Військова угода була затверджена на рівні Генеральних штабів армій двох країн.

Сторони ретельно прописали механізми підтримки України та її Збройних сил, зокрема забезпечення, відновлення та модернізацію. Про це, як інформує РБК-Україна, повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

Окрема увага, як наголошується, була приділена контролю за дотриманням домовленостей, а також діям сторін у разі виявлення порушень.

"Всі ці розділи про те, яким чином буде підтримуватися Україна, Збройні Сили України, забезпечення Збройних Сил, їх відновлення, їх модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторін", — розповів Гнатов.

Відео дня

Аналогічна робота наразі проводиться з іншими країнами-партнерами і одним із розділів документа є діяльність "коаліції рішучих", — зазначив глава ГШ ЗСУ.

Ключові компоненти безпеки

Радник керівника Офісу президента Олександр Бевз розповів, з чого складаються основні елементи безпеки для України.

Збройні Сили України — перший та ключовий рівень захисту;

мультинаціональні європейські сили, які можуть бути розміщені в Україні. Їх можуть залучити до безпеки на суші, в повітрі та на морі;

американська армія виступає запобіжною компонентою та страховкою.

Також Бевз зазначив, що американська чи європейська сторони не чинять жодного тиску на Україну. Ультимативні вимоги висувають лише росіяни, наголосив радник глави ОП.

Переговори у Києві

У суботу, 3 січня, до Києва прибули радники з питань національної безпеки Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, повідомляв секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Також до перемовин долучилися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії. Під час зустрічі сторони мають намір обговорити рамкові документи, зокрема питання гарантій безпеки та підходи до мирного плану, а також послідовність подальших спільних кроків.

Переговори з європейськими партнерами Фото: Рустем Умєров/Facebook

Від України участь у заході зокрема беруть начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник Офісу президента Олександр Бевз.

Нагадаємо, колишній радник з національної безпеки віце-президента Камали Гарріс Філіп Г. Гордон не виключає, що гарантії безпеки з боку США можуть бути ненадійними.