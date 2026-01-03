Председательствуют Франция и Великобритания: Зеленский рассказал, когда иностранные войска могут появиться в Украине

Во вторник, 6 января, в столице Франции состоится встреча лидеров стран "Коалиции желающих". На ней финализируют гарантии безопасности.

Основной задачей в Париже на следующей неделе станет финализация документа по гарантиям безопасности в рамках "Коалиции желающих". Об этом во время брифинга журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, для Украины гарантии безопасности будут состоять из трех компонентов:

гарантии от "Коалиции желающих";

будущее членство Украины в Европейском Союзе;

двусторонние договоренности с США.

В Париже, отметил глава государства, планируют зафиксировать совместную декларацию, согласовав последние детали перед ее ратификацией в парламентах стран-участниц коалиции.

Европейские войска в Украине

Зеленский также отметил, что пока окончательного документа, который определяет формат и масштабы возможного присутствия европейских войск на территории Украины нет. Некоторым странам их конституции прямо запрещают присоединиться военной компонентой, однако они все равно помогают Украине финансово, санкционно или гуманитарно.

В коалиции председательствуют Великобритания и Франция, и их военное присутствие, подчеркнул президент, является обязательным.

Военнослужащие армий ЕС могут быть привлечены к:

мониторингу прекращения огня;

поддержке ВСУ вооружением, технологиями и разведкой;

тренировочным миссиям;

обеспечению гарантий безопасности на суше, в небе и на море.

Военные из "Коалиции желающих" должны присутствовать на территории Украины сразу после прекращения огня, отметил Владимир Зеленский, добавив, что большинство деталей плана будет обнародовано, за исключением чувствительных аспектов, связанных с работой разведки.

Принуждение России к компромиссам

Зеленский отметил, что единственный эффективный способ убедить РФ пойти на компромисс — это диалог, подкрепленный давлением. В то же время он отметил, что давление США на Москву может быть сильнее.

Напомним, Генеральные штабы армий Украины и Соединенных Штатов Америки согласовали двусторонний документ, в котором тщательно прописаны механизмы поддержки Украины и ее Вооруженных сил.

Также Фокус писал, что почти каждый седьмой украинец готов поддержать мирный план, который предусматривал бы замораживание ситуации за нынешней линией фронта, а также гарантии безопасности и отсутствие официального признания оккупированных территорий частью России. Однако выход ВСУ с подконтрольных украинскому правительству территорий и ограничения украинской армии не поддерживают три четверти украинцев.