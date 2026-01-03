Председательствуют Франция и Великобритания: Зеленский рассказал, когда иностранные войска могут появиться в Украине
Во вторник, 6 января, в столице Франции состоится встреча лидеров стран "Коалиции желающих". На ней финализируют гарантии безопасности.
Основной задачей в Париже на следующей неделе станет финализация документа по гарантиям безопасности в рамках "Коалиции желающих". Об этом во время брифинга журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, для Украины гарантии безопасности будут состоять из трех компонентов:
- гарантии от "Коалиции желающих";
- будущее членство Украины в Европейском Союзе;
- двусторонние договоренности с США.
В Париже, отметил глава государства, планируют зафиксировать совместную декларацию, согласовав последние детали перед ее ратификацией в парламентах стран-участниц коалиции.
Европейские войска в Украине
Зеленский также отметил, что пока окончательного документа, который определяет формат и масштабы возможного присутствия европейских войск на территории Украины нет. Некоторым странам их конституции прямо запрещают присоединиться военной компонентой, однако они все равно помогают Украине финансово, санкционно или гуманитарно.
В коалиции председательствуют Великобритания и Франция, и их военное присутствие, подчеркнул президент, является обязательным.
Военнослужащие армий ЕС могут быть привлечены к:
- мониторингу прекращения огня;
- поддержке ВСУ вооружением, технологиями и разведкой;
- тренировочным миссиям;
- обеспечению гарантий безопасности на суше, в небе и на море.
Военные из "Коалиции желающих" должны присутствовать на территории Украины сразу после прекращения огня, отметил Владимир Зеленский, добавив, что большинство деталей плана будет обнародовано, за исключением чувствительных аспектов, связанных с работой разведки.
Принуждение России к компромиссам
Зеленский отметил, что единственный эффективный способ убедить РФ пойти на компромисс — это диалог, подкрепленный давлением. В то же время он отметил, что давление США на Москву может быть сильнее.
Напомним, Генеральные штабы армий Украины и Соединенных Штатов Америки согласовали двусторонний документ, в котором тщательно прописаны механизмы поддержки Украины и ее Вооруженных сил.
Также Фокус писал, что почти каждый седьмой украинец готов поддержать мирный план, который предусматривал бы замораживание ситуации за нынешней линией фронта, а также гарантии безопасности и отсутствие официального признания оккупированных территорий частью России. Однако выход ВСУ с подконтрольных украинскому правительству территорий и ограничения украинской армии не поддерживают три четверти украинцев.