Головують Франція та Британія: Зеленський розповів, коли іноземні війська можуть з'явитись в Україні

У вівторок, 6 січня, у столиці Франції відбудеться зустріч лідерів країн "Коаліції охочих". На ній фіналізують гарантії безпеки.

Основним завданням у Парижі наступного тижня стане фіналізація документа щодо гарантій безпеки в межах "Коаліції охочих". Про це під час брифінгу журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, для України гарантії безпеки складатимуться з трьох компонентів:

гарантії від "Коаліції охочих";

майбутнє членство України в Європейському Союзі;

двосторонні домовленості з США.

У Парижі, зазначив глава держави, планують зафіксувати спільну декларацію, узгодивши останні деталі перед її ратифікацією в парламентах країн-учасниць коаліції.

Європейські війська в Україні

Зеленський також зазначив, що наразі остаточного документа, який визначає формат та масштаби можливої присутності європейських військ на території України немає. Деяким країнам їхні конституції прямо забороняють долучитися військовою компонентою, однак вони все одно допомагають Україні фінансово, санкційно або гуманітарно.

У коаліції головують Велика Британія та Франція, і їхня військова присутність, підкреслив президент, є обов’язковою.

Військовослужбовці армій ЄС можуть бути залучені до:

моніторингу припинення вогню;

підтримки ЗСУ озброєнням, технологіями та розвідкою;

тренувальних місій;

забезпечення гарантій безпеки на суші, в небі та морі.

Військові з "Коаліції охочих" мають бути присутніми на території України одразу після припинення вогню, зазначив Володимир Зеленський, додавши, що більшість деталей плану буде оприлюднено, за винятком чутливих аспектів, пов’язаних із роботою розвідки.

Примушення Росії до компромісів

Зеленський зазначив, що єдиний ефективний спосіб переконати РФ піти на компроміс — є діалог, підкріплений тиском. Водночас він зауважив, що тиск США на Москву може бути сильнішим.

Нагадаємо, Генеральні штаби армій України та Сполучених Штатів Америки погодили двосторонній документ, у якому ретельно прописані механізми підтримки України та її Збройних сил.

Також Фокус писав, що майже кожен сьомий українець готовий підтримати мирний план, який передбачав би заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту, а також гарантії безпеки та відсутність офіційного визнання окупованих територій частиною Росії. Однак вихід ЗСУ з підконтрольних українському уряду територій та обмеження української армії не підтримують три чверті українців.