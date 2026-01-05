Пытались блокировать: Буданов общался с командой Трампа параллельно с Ермаком, — СМИ

Новый глава Офиса президента Кирилл Буданов уже имел регулярные контакты с представителями администрации президента США Дональда Трампа, когда находился на должности руководителя Главного управления разведки.

В то время главой Офиса президента был Андрей Ермак, который пытался контролировать ход всех переговоров на себе. Об этом говорится в материале "УП".

Отмечается, что контакты Буданова с американскими чиновниками происходили параллельно с коммуникацией Ермака. В частности, новый глава ОП общался со специальным посланником президента Дональда Трампа в Украине Китом Келлогом и командой вице-президента США Джей Ди Венса. Зато Ермак пытался заблокировать это общение как напрямую, так и через президента Украины.

Зато Буданов неоднократно пытался донести до Зеленского, как реально американские партнеры относятся к Ермаку, как оценивают его манеру вести переговоры и вообще способность к такой работе.

В статье говорится, что экс-руководитель военной разведки имеет два больших плюса относительно Ермака — он знает реальную ситуацию на фронте, а также не является фигурантом последних коррупционных скандалов. Благодаря этому можно вести переговоры с ним и не иметь "репутационных рисков".

Еще одно преимущество Буданова — наличие прямых рабочих контактов с россиянами. В частности, он лично коммуницировал с представителями страны-агрессора по обмену пленными, а также имел очные встречи с чиновниками РФ во время переговоров в ОАЭ.

Ожидается, что назначение Буданова сможет усилить позиции переговорной группы Украины, а также изменит практику, когда весь переговорный кейс завязан на одном человеке.

Для самого Буданова внешний трек был одной из главных причин согласиться на новую должность, говорится в статье.

Ожидается, что именно новый руководитель Офиса президента будет возглавлять переговоры об окончании войны, гарантии от США и партнеров и остальные вопросы безопасности во главе украинской делегации.

Напомним, ранее в Politico предполагали, что Ермак видел в Буданове соперника и несколько раз пытался его уволить, но экс-глава разведки "перехитрил его". Зато один из украинских чиновников ожидает, что Буданов в должности руководителя Офиса президента Украины может уменьшить монополизацию власти.

А Washington Post пишет, что кандидатуру Буданова в США восприняли как фигуру более прагматичную и более благоразумную в вопросе мирных переговоров, чем Андрей Ермак. Сообщается, что новый глава Офиса президента уже играл "тихую, но важную роль" в мирных переговорах в начале 2025 года.