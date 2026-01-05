Намагалися блокувати: Буданов спілкувався з командою Трампа паралельно з Єрмаком, — ЗМІ

Новий очільник Офісу президента Кирило Буданов вже мав регулярні контакти з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, коли перебував на посаді керівника Головного управління розвідки.

У той час головою Офісу президента був Андрій Єрмак, який намагався контролювати перебіг всіх переговорів на собі. Про це йдеться в матеріалі "УП".

Зазначається, що контакти Буданова з американськими посадовцями відбувалися паралельно до комунікації Єрмака. Зокрема, новий голова ОП спілкувався зі спеціальним посланцем президента Дональда Трампа в Україні Кітом Келлогом та командою віцепрезидента США Джей Ді Венса. Натомість Єрмак намагався заблокувати це спілкування як напряму, так і через президента України.

Натомість Буданов неодноразово намагався донести до Зеленського, як реально американські партнери ставляться до Єрмака, як оцінюють його манеру вести переговори і взагалі здатність до такої роботи.

У статті йдеться, що екскерівник військової розвідки має два великі плюси відносно Єрмака — він знає реальну ситуацію на фронті, а також не є фігурантом останніх корупційних скандалів. Завдяки цьому можна вести перемовини з ним і не мати "репутаційних ризиків".

Ще одна перевага Буданова — наявність прямих робочих контактів з росіянами. Зокрема, він особисто комунікував з представниками країни-агресорки щодо обміну полоненими, а також мав очні зустрічі з чиновниками РФ під час перемовин в ОАЕ.

Очікується, що призначення Буданова зможе посилити позиції переговорної групи України, а також змінить практику, коли весь переговорний кейс зав'язаний на одній людині.

Для самого Буданова зовнішній трек був однією з головних причин погодитись на нову посаду, йдеться в статті.

Очікується, що саме новий керівник Офісу президента очолюватиме переговори про закінчення війни, гарантії від США і партнерів та решту безпекових питань на чолі української делегації.

Нагадаємо, раніше в Politico припускали, що Єрмак бачив у Буданові суперника та кілька разів намагався його звільнити, та ексголова розвідки "перехитрив його". Натомість один з українських чиновників очікує, що Буданов на посаді керівника Офісу президента України може зменшити монополізацію влади.

А Washington Post пише, що кандидатуру Буданова у США сприйняли як фігуру прагматичнішу і більш розсудливу в питанні мирних переговорів, ніж Андрій Єрмак. Повідомляється, що новий очільник Офісу президента вже відігравав "тиху, але важливу роль" у мирних переговорах на початку 2025 року.