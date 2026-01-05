Отмыл более миллиарда грн, но сбежать не удалось: экс-нардепа Демчака задержали в Германии

В 2023 году бывший депутат Руслан Демчак получил подозрения в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации незаконно полученного имущества. Он сбежал за границу, но уже в течение трех месяцев подозреваемого могут экстрадировать из Германии.

"В Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва. ГБР объявило его в розыск за отмывание доходов, полученных преступным путем", — заявили в Государственном бюро расследований 5 января.

По данным следствия, занимая должность заместителя председателя финансового комитета ВР, он помог директорам двух компаний сманипулировать государственными облигациями на фондовой бирже. За это он получил 20 миллионов гривен, не облагаемые налогами по закону.

Кроме того, бывший нардеп вместе с сообщниками скрыл, откуда была получена большая прибыль, "отмыв" более миллиарда гривен с помощью махинаций на фондовой бирже. Предприниматели легализовали доходы путем манипуляций с куплей-продажей государственных облигаций. Благодаря этому им удалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не облагается налогом, через подконтрольный банк.

Відео дня

Документ о задержании подозреваемого Фото: ГБР

Когда политик сбежал за границу, Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования. В октябре 2025 года следователи его завершили и предоставили доступ к материалам стороне защиты. В феврале они планируют направить в суд обвинительный акт. Это произойдет после 10 февраля — даты, когда заканчивается время на рассмотрение дела адвокатами Демчака.

"В то же время срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца", — отметили в ГБР.

В "LIGA.net" обратили внимание на то, что Офис генерального прокурора прикрепил к публикации об этом задержании фото бывшего нардепа Руслана Демчака. Сам он в начале августа 2023 года отрицал то, что получил подозрение.

Фото, обнародованное Офисом генпрокурора Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, 30 декабря суд на закрытом заседании избрал меру пресечения народному депутату Юрию Киселю. Его подозревают в получении взятки за голосование в Верховной Раде.

В тот же день в ГБР информировали, что бывший нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин получил еще одно подозрение в государственной измене. Следователи предполагают, что он скрывается в России.