Відмив понад мільярд грн, але втекти не вдалося: екснардепа Демчака затримали у Німеччині

У 2023 році колишній депутат Руслан Демчак отримав підозри у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації незаконно отриманого майна. Він втік за кордон, але вже впродовж трьох місяців підозрюваного можуть екстрадувати з Німеччини.

"У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. ДБР оголосило його в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", — заявили у Державному бюро розслідувань 5 січня.

За даними слідства, обіймаючи посаду заступника голови фінансового комітету ВР, він допоміг директорам двох компаній зманіпулювати державними облігаціями на фондовій біржі. За це він отримав 20 мільйонів гривень, не оподатковані за законом.

Окрім того, колишній нардеп разом зі спільниками приховав, звідки був отриманий великий прибуток, "відмивши" понад мільярд гривень за допомогою махінацій на фондовій біржі. Підприємці легалізували доходи шляхом маніпуляцій із купівлею-продажем державних облігацій. Завдяки цьому їм вдалося отримати виплату інвестиційного прибутку, що не оподатковується, через підконтрольний банк.

Документ про затримання підозрюваного Фото: ДБР

Коли політик втік за кордон, Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування. У жовтні 2025 року слідчі його завершили й надали доступ до матеріалів стороні захисту. У лютому вони планують направити до суду обвинувальний акт. Це станеться після 10 лютого — дати, коли закінчується час на розгляд справи адвокатами Демчака.

"Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці", — зауважили у ДБР.

У "LIGA.net" звернули увагу на те, що Офіс генерального прокурора прикріпив до публікації про це затримання фото колишнього нардепа Руслана Демчака. Сам він на початку серпня 2023 року заперечував те, що отримав підозру.

Фото, оприлюднене Офісом генпрокурора Фото: Офіс генерального прокурора

