Екснардеп Волошин отримав ще одну підозру у держзраді: йому загрожує довічне ув'язнення

Колишнього народного депутата Олега Волошина підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану та умисному неподанні декларацій. Він вже проходить обвинуваченим у двох справах і може переховуватись на території РФ.

Колишнього парламентаря від забороненої партії ОПЗЖ повідомили про ще одну підозру. За даними слідства, у період із грудня 2022 року по лютий 2023 року він виступав у програмі "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телебаченні, поширюючи в ефірі пропагандистські висловлювання. Зокрема, йдеться про підтримку військово-політичного керівництва Росії у війні проти України. Про це 30 грудня повідомили у Державному бюро розслідувань.

"Такі заяви сприяли формуванню антивладних настроїв, містили елементи інформаційно-психологічного впливу та були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України", — наголосили у відомстві.

У публікації пресслужби ім'я підозрюваного не розголошується, однак зазначено, що він вже був обвинувачений у 2023 році у держзраді та умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО. Як відомо, фігурантом у цих справах був Олег Волошин, який втік з України напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Також слідчі встановили, що екснардеп умисно не подав передбачені законом електронні декларації, а саме:

щорічні декларації за 2021 та 2022 роки;

декларацію у зв’язку з припиненням повноважень за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;

щорічну декларацію після звільнення — за 2023 рік.

Йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради під час воєнного стану та умисному неподанні декларацій. За це Волошину загрожує довічне позбавлення волі. Однак нині від може переховуватись на території Росії.

Нагадаємо, колишній нардеп Олег Волошин — один з українських політиків, проти яких у 2022 році були запроваджені персональні санкції США. Повідомлялось, що насамперед йдеться про замороження активів. Відповідний наказ, спрямований проти причетних до зовнішньої агресії РФ, віддав президент Джо Байден.

На початку 2025 року Фокус передавав, що дружина Волошина і колишня телеведуча прокремлівських каналів Віктора Медведчука "засвітилась" разом з дітьми у російському столичному готелі "Метрополь". За даними ЗМІ, сім’я 13 лютого 2022 року виїхала у Білорусь і вже не повернулась.