Сім'я екснардепа від ОПЗЖ Волошина "засвітилась" в фешенебельному російському готелі (фото)

Надія Саас відома в Україні як ведуча прокремлівських каналів Медведчука. Майже за два тижні до початку повномасштабного вторгнення вона разом з сім'єю виїхала до Білорусі.

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Надія Саас, колишня телеведуча телеканалів "112", "Zik" та "News One" та дружина ексдепутата Верховної Ради України від політичної партії "Опозиційна платформа — за життя" Олега Волошина, привітала підписників з Новим роком та показала свою сім'ю. Відповідні фото вона опублікувала у своєму Instagram.

"З Новим 2025 роком, друзі! Роком кохання та милосердя! Миру нам усім і щасливого дитячого сміху", — так підписала пост Надія Саас.

В Telegram-каналі Harley Quinn зазначається, що сім'я Волошиних наразі знаходиться в Москві. Вони відпочивають у російському столичному готелі "Метрополь".

Хто така Надія Саас

Надія Саас працювала ведучою на телеканалах українського проросійського політика Віктора Медведчука. Спочатку вона була на каналі NewsOne, потім — на "112 Україна", а пізніше — на ZIK.

Крім того, жінка розповідала, що брала участь у виборах. Вона балотувалася від ОПЗЖ в депутати Дніпропетровської обласної ради в місті Кам’янське, де народилася. Однак політичну кар'єру припинила через народження дитини.

У 2016 році Надія Саас вийшла заміж за політика Олександра Волошина. За інформацією видання "Детектор медіа" за десять днів до початку повномасштабного вторгнення, 13 лютого 2022 року вона разом з сім'єю переїхала до Білорусі.

Олександр Волошин: що про нього відомо

Олександр Волошин — екснародний депутат Верховної Ради IX скликання від політичної партії "Опозиційна платформа — за життя". Із січня 2022 року він перебуває під санкціями США за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України", а через рік чоловік вирішив скласти депутатський мандат та написав відповідну заяву.

В травні 2023 року до суду було направлено обвинувальний акт відносно Олександра Волошина за двома статтями Кримінального кодексу України — це державна зрада (ч. 1 ст. 111) та нанесення умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125). Зазначається, що екснардеп, перебуваючи у забороненій в Україні партії ОПЗЖ, активно розповсюджував прокремлівські наративи про суспільно-політичну ситуацію в Україні, цілеспрямовано намагався маніпулювати громадською думкою українців на користь Росії.

Пізніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що станом на 12 годину 14 лютого 2022 року Олександр Волошин був відсутній в Україні. 14 лютого він залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.