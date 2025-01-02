Семья экс-нардепа от ОПЗЖ Волошина "засветилась" в фешенебельном российском отеле (фото)

Надежда Саас известна в Украине как ведущая прокремлевских каналов Медведчука. Почти за две недели до начала полномасштабного вторжения она вместе с семьей выехала в Беларусь.

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Надежда Саас, бывшая телеведущая телеканалов "112", "Zik" и "News One" и жена экс-депутата Верховной Рады Украины от политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олега Волошина, поздравила подписчиков с Новым годом и показала свою семью. Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram.

"С Новым 2025 годом, друзья! Годом любви и милосердия! Мира нам всем и счастливого детского смеха", — так подписала пост Надежда Саас.

В Telegram-канале Harley Quinn отмечается, что семья Волошиных сейчас находится в Москве. Они отдыхают в российском столичном отеле "Метрополь".

Кто такая Надежда Саас

Надежда Саас работала ведущей на телеканалах украинского пророссийского политика Виктора Медведчука. Сначала она была на канале NewsOne, затем — на "112 Украина", а позже — на ZIK.

Кроме того, женщина рассказывала, что участвовала в выборах. Она баллотировалась от ОПЗЖ в депутаты Днепропетровского областного совета в городе Каменское, где родилась. Однако политическую карьеру прекратила из-за рождения ребенка.

В 2016 году Надежда Саас вышла замуж за политика Александра Волошина. По информации издания "Детектор медиа" за десять дней до начала полномасштабного вторжения, 13 февраля 2022 года она вместе с семьей переехала в Беларусь.

Александр Волошин: что о нем известно

Александр Волошин — экс-народный депутат Верховной Рады IX созыва от политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". С января 2022 года он находится под санкциями США за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины", а через год мужчина решил сложить депутатский мандат и написал соответствующее заявление.

В мае 2023 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении Александра Волошина по двум статьям Уголовного кодекса Украины — это государственная измена (ч. 1 ст. 111) и нанесение умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 125). Отмечается, что экс-нардеп, находясь в запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, активно распространял прокремлевские нарративы об общественно-политической ситуации в Украине, целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинцев в пользу России.

Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что по состоянию на 12 часов 14 февраля 2022 года Александр Волошин отсутствовал в Украине. 14 февраля он покинул Украину, пересекая на автомобиле границу с Беларусью.