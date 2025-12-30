Экс-нардеп Волошин получил еще одно подозрение в госизмене: ему грозит пожизненное заключение

Бывшего народного депутата Олега Волошина подозревают в государственной измене в условиях военного положения и умышленном непредставлении деклараций. Он уже проходит обвиняемым по двум делам и может скрываться на территории РФ.

Бывшему парламентарию от запрещенной партии ОПЗЖ сообщили о еще одном подозрении. По данным следствия, в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года он выступал в программе "Тасс уполномочен заявить" на белорусском телевидении, распространяя в эфире пропагандистские высказывания. В частности, речь идет о поддержке военно-политического руководства России в войне против Украины. Об этом 30 декабря сообщили в Государственном бюро расследований.

"Такие заявления способствовали формированию антивластных настроений, содержали элементы информационно-психологического воздействия и были направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины", — отметили в ведомстве.

Відео дня

В публикации пресс-службы имя подозреваемого не разглашается, однако указано, что он уже был обвинен в 2023 году в госизмене и умышленном причинении легких телесных повреждений ветерану АТО. Как известно, фигурантом по этим делам был Олег Волошин, который сбежал из Украины накануне полномасштабного вторжения ВС РФ.

Также следователи установили, что экс-нардеп умышленно не подал предусмотренные законом электронные декларации, а именно:

ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы;

декларацию в связи с прекращением полномочий за период с 1 января по 24 февраля 2023 года;

ежегодную декларацию после увольнения — за 2023 год.

Ему сообщили о подозрении в совершении государственной измены во время военного положения и умышленном непредставлении деклараций. За это Волошину грозит пожизненное лишение свободы. Однако сейчас от может скрываться на территории России.

Напомним, бывший нардеп Олег Волошин — один из украинских политиков, против которых в 2022 году были введены персональные санкции США. Сообщалось, что прежде всего речь идет о замораживании активов. Соответствующий приказ, направленный против причастных к внешней агрессии РФ, отдал президент Джо Байден.

В начале 2025 года Фокус передавал, что жена Волошина и бывшая телеведущая прокремлевских каналов Виктора Медведчука "засветилась" вместе с детьми в российском столичном отеле "Метрополь". По данным СМИ, семья 13 февраля 2022 года выехала в Беларусь и уже не вернулась.