Имеет пенсию 133 тысячи гривен: экс-глава ГАИ владеет недвижимостью на миллионы долларов

Бывший глава Госавтоинспекции и экс-заместитель главы МВД Александр Миленин 24 декабря 2025-го года выиграл иск против Пенсионного фонда. Таким образом он смог отсудить себе пенсию в размере 132,8 тысяч гривен.

В то же время Миленин имеет элитную недвижимость, несколько автомобилей. Также имущество оформлено на его семью. Об этом говорится в материале "Телеграф".

В декабре 2025-го года Киевский окружной админсуд удовлетворил его иск и отменил ограничения спецпенсии — ее повысили до 132 тыс. 855 грн.

Только за 2023-й год Миленин потратил десятки миллионов на недвижимость и новенький BMW X5. В частности, он стал владельцем имения в Конче-Заспе, говорится в материале. Дом может стоить около 40 млн гривен. Также он купил BMW X5 2023 года выпуска и квартиру площадью 244 кв. м в центре столицы, которая сейчас стоит около 27 млн грн. До этого ему принадлежали еще две элитные квартиры.

В 2013-м году жена Миленина получила квартиры в небоскребе на Липках в ЖК Carnegie Tower, его невестка также приобрела квартиры в этом же комплексе. Сам экс-правоохранитель также владеет квартирой в этом ЖК.

В 2014-м Миленин приобрел квартиру площадью 133,2 кв. м в ЖК ARCH House в центре Киева. Сейчас такая квартира в центре столицы недалеко от Киевского велотрека может стоить около 14 млн грн.

Жена генерала с 2016-го также владеет квартирой в доме на столичной улице Паторжинского, 14. Это один из самых дорогих домов в Киеве. Четырехкомнатная квартира Милениной имеет площадь 175,9 кв. м и может стоить около 20 млн грн. В этом же доме ей также принадлежит паркоместо.

Также в собственности пенсионерки две квартиры на Кловском спуске, 7, а еще — три паркоместа в этом же доме. Площади квартир Галии — 189,2 и 154,5 кв. м (оформлены 28 февраля 2013-го). Две такие квартиры могут стоить около 30 млн грн.

Вместе супруги пенсионеров владеют недвижимостью, рыночная стоимость которой достигает 136 млн грн.

Сын Миленина Павел до 2021-го находился в должности прокурора Киевской местной прокуратуры №6. Впрочем, потом не смог пройти аттестацию, из-за чего его уволили. Позже он пытался восстановиться, но ему не удалось это сделать.

Жена Павла Екатерина Миленина владеет автомобилем BMW X5 2021 г.в. Также она имеет нежилые помещения в ЖК Carnegie Tower общей площадью 177,9 кв.м, а с 2013-го года на нее записана квартира площадью 158,5 кв. м и паркоместо. В целом эта недвижимость может стоить более 30 млн грн.

Также на женщину оформлены паркоместа в ЖК "Триумфальная арка" на Липках, нежилые помещения на бульваре Тараса Шевченко.

В 2021-м году она стала владелицей дома площадью 433,8 кв. м на ул. Лесная в Киеве. Ранее дом был оформлен на ее мужа. По оценкам журналистов, стоимость этой недвижимости также может достигать нескольких десятков миллионов.

Отмечается, что в целом семья имеет недвижимости и автомобилей на несколько миллионов долларов. В то же время они годами работали в правоохранительных органах и имели относительно небольшие официальные доходы.

