Пастору из Тернополя подарили роскошный дом за более 1 млн долларов, — СМИ (фото)

Двухэтажный дом под Львовом, который выставляли на OLX за 1,1 миллиона долларов, получил нового владельца. Им стал пастор Церкви Спасителя Христа в Тернополе Иван Пендлишак, которому элитную недвижимость согласно реестрам подарили.

Related video

По договору дарения пастор Иван Пендлишак стал владельцем участка площадью 0,1 га и дома, расположенного на улице Школьной в Брюховичах. Об этом со ссылкой на данные из Государственного реестра прав 7 августа сообщили в ZAXID.NET.

Иван Пендлишак — пастору подарили роскошный дом

В тот же день по договору купли-продажи пастор из Тернополя получил в собственность смежный участок площадью почти 0,07 га.

Фото столовой в доме, который подарили Ивану Пендлишаку Фото: OLX Фото кухни в роскошном имении под Львовом Фото: OLX

Согласно выписке из реестра, новый дом Пендлишака имеет общую площадь 491,3 кв.м. и жилую — 97,6 кв.м. В 2024 году на объявление о нем, выставленное на OLX, обратили внимание на "24 Канале". Сообщалось, что имение было построено по авторскому проекту из материалов высокого качества, в частности красного дерева африканской породы.

Фото спальни в доме пастора из Тернополя Фото: OLX Фото ванной комнаты в элитном доме пастора Фото: OLX

Роскошный дом, который получил в подарок пастор из Тернополя, имеет шесть комнат и кухню-гостиную с панорамными окнами, на территории есть гараж на три авто и отдельный дом для охраны. В объявлении на OLX отмечалось, что имение — полностью автономное, имеет собственную скважину с артезианской водой, генератор, газовый котел, камин и подогрев полов. Его продавали вместе с мебелью и техникой. Сейчас все объявления о нем удалены.

В СМИ добавили, что пастор Иван Пендлишак также владеет тремя участками площадью 0,0602 га, 0,04 га и 0, 01 га, двумя квартирами площадью 36,2 м² и 59,5 м², а также двумя домами площадью 71,8 м² и 575,4 м² в Тернополе.

Фото пастора Ивана Пендлишака Фото: Соцсети

Пастор Иван Пендлишак — что о нем известно

О пасторе из Тернополя известно, что в 2023 году он собирал пожертвования на центр на личный счет в "ПриватБанке", а в 2024 году распространял русскоязычные проповеди церкви "Вифлеем", зарегистрированной в США как Bethlehem Missionary Church. Комментируя тему войны в Украине, он призвал "быть осторожными в высказываниях, кто прав". По данным YouControl, Пендлишак руководит международным благотворительным фондом "Новая надежда".

Напомним, в соцсетях сообщили о погроме на "Водной арене" в Тернополе, строительство которой стоило более 100 миллионов гривен. В Тернопольской ОВА отреагировали на фото повреждений.

8 августа украинские пограничники рассказали, что схватили мужчину, который собирался сбежать за границу на параплане. Летательный аппарат он приобрел за 500 евро в интернете, сомнительные "авиалинии" просуществовали недолго.