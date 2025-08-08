Украинец пытался вылететь в Молдову на параплане: "летчика" задержали пограничники (фото)

Пограничники в Винницкой области задержали нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу на параплане. 48-летний житель Хмельницкой области хотел вылететь из Украины в направлении Молдовы.

В Государственной пограничной службе 8 августа рассказали, что нарушителя обнаружили пограничники Могилев-Подольского отряда. По словам пресс-службы, мужчина собирался "взять" границу с высоты птичьего полета, чтобы обойти таким образом пункты пропуска на земле.

Параплан, на котором мужчина хотел вылететь в Молдову Фото: ГСПУ

"48-летний житель Хмельницкой области, решил, что документы ему ни к чему, маршрут можно проложить "на глаз", а главное — верить в удачную посадку", — рассказали в ведомстве.

По словам пограничников, мужчина планировал "стартовать" с открытого поля в направлении украинско-молдавской границы. Для полета он приготовил параплан, который купил за 500 евро в интернете, однако сотрудники ГПСУ остановили его еще на "взлетной полосе".

Житель Хмельницкой области купил параплан для незаконного пересечения границы за 500 евро в интернете Фото: ГСПУ

"Сомнительные "авиалинии" просуществовали недолго. Полет, который мог завершиться трагедией, пограничники остановили еще на этапе подготовки", — сообщили в службе.

Пограничники добавили, что нарушитель был задержан и привлечен к административной ответственности.

Напомним, 1 августа в Государственной пограничной службе Украины зафиксировали на камеру необычного "уклониста": границу с Румынией пересек дикий кабан.

