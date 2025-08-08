Українець намагався вилетіти в Молдову на параплані: "льотчика" затримали прикордонники (фото)

Прикордонники у Вінницькій області затримали порушника, який намагався незаконно перетнути кордон на параплані. 48-річний мешканець Хмельниччини хотів вилетіти з України в напрямку Молдови.

Related video

У Державній прикордонній службі 8 серпня розповіли, що порушника виявили прикордонники Могилів-Подільського загону. За словами пресслужби, чоловік збирався "взяти" кордон з висоти пташиного польоту, щоб обійти таким чином пункти пропуску на землі.

Параплан, на якому чоловік хотів вилетіти до Молдови Фото: ДПСУ

"48-річний мешканець Хмельниччини, вирішив, що документи йому ні до чого, маршрут можна прокласти "на око", а головне — вірити у вдалу посадку", — розповіли у відомстві.

За словами прикордонників, чоловік планував "стартувати" з відкритого поля в напрямку українсько-молдовського кордону. Для польоту він приготував параплан, який купив за 500 євро в інтернеті, проте співробітники ДПСУ зупинили його ще на "злітній смузі".

Житель Хмельниччини купив параплан для незаконного перетину кордону за 500 євро в інтернеті Фото: ДПСУ

"Сумнівні "авіалінії" проіснували недовго. Політ, який міг завершитися трагедією, прикордонники зупинили ще на етапі підготовки", — повідомили в службі.

Прикордонники додали, що порушника було затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, 1 серпня в Державній прикордонній службі України зафіксували на камеру незвичайного "ухилянта": кордон із Румунією перетнув дикий кабан.

17 травня в ДПСУ розповіли, що прикордонники затримали жителя Ужгорода, який намагався виїхати на моноколесі до Словаччини, імітуючи прогулянку. Його помітили за допомогою фотопастки.