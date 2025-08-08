Пастору з Тернополя подарували розкішний будинок за понад 1 млн доларів, — ЗМІ (фото)

Двоповерховий будинок під Львовом, який виставляли на OLX за 1,1 мільйона доларів, отримав нового власника. Ним став пастор Церкви Спасителя Христа у Тернополі Іван Пендлишак, якому елітну нерухомість згідно з реєстрами подарували.

За договором дарування пастор Іван Пендлишак став власником ділянки площею 0,1 га і будинку, розташованого на вулиці Шкільній у Брюховичах. Про це з посилання з на дані з Державного реєстру речових прав 7 серпня повідомили у ZAXID.NET.

Іван Пендлишак — пастору подарували розкішний будинок

Того ж дня за договором купівлі-продажу пастор з Тернополя отримав у власність суміжну ділянку площею майже 0,07 га.

Фото їдальні у будинку, який подарували Івану Пендлишаку Фото: OLX Фото кухні у розкішному маєтку під Львовом Фото: OLX

Відповідно до витягу з реєстру, новий будинок Пендлишака має загальну площу 491,3 кв.м. і житлову — 97,6 кв.м. У 2024 році на оголошення про нього, виставлене на OLX, звернули увагу на "24 Каналі". Повідомлялося, що маєток був збудований за авторським проєктом з матеріалів найвищої якості, зокрема червоно дерева африканської породи.

Фото спальні у будинку пастора з Тернополя Фото: OLX Фото ванної кімнати в елітному будинку пастора Фото: OLX

Розкішний будинок, який отримав у подарунок пастор з Тернополя, має шість кімнат і кухню-вітальню з панорамними вікнами, на території є гараж на три авто й окремий будинок для охорони. В оголошенні на OLX зазначалося, що маєток — повністю автономний, має власну свердловину з артезіанською водою, генератор, газовий котел, камін і підігрів підлоги. Його продавали разом з меблями й технікою. Нині усі оголошення про нього видалені.

У ЗМІ додали, що пастор Іван Пендлишак також володіє трьома ділянками площею 0,0602 га, 0,04 га та 0, 01 га, двома квартирами площею 36,2 м² та 59,5 м², а також двома будинками площею 71,8 м² та 575,4 м² у Тернополі.

Фото пастора Івана Пендлишака Фото: Соцмережі

Пастор Іван Пендлишак — що про нього відомо

Про пастора з Тернополя відомо, що у 2023 році він збирав пожертви на центру на особистий рахунок у "ПриватБанку", а у 2024 році поширював російськомовні проповіді церкви "Вифлеєм", зареєстрованої у США як Bethlehem Missionary Church. Коментуючи тему війни в Україні, він закликав "бути обережними у висловлюваннях, хто правий". За даними YouControl, Пендлишак керує міжнародним благодійним фондом "Нова надія".

