"Перетворилась на пустку": що сталось з "Водною ареною" за 100 млн та як реагують в ОВА (фото)

У соцмережах показали наслідки погрому на "Водній арені", яку роками будували коштом державного та обласного бюджетів. На спортивному об’єкті, на який витратили понад 101 мільйон гривень, "зникли" камери відеоспостережень, розкидане сміття, зламані замки й пошкоджене майно.

"Водна арена" у Тернополі була одним з "Великих будівництв". Однак спортивний об’єкт, який побудували нещодавно і який був гордістю міста, вже занедбаний. Про це 7 серпня заявив у соцмережах користувач Володимир Галицький.

Погром на "Водній арені": що сталося

"За якісь декілька тижнів "Водна Арена Тернопіль" перетворилась на пустку. Зникли камери спостереження, висять одні кабелі. Поламані замки. Всередині сміття", — зазначив він.

Галицький опублікував фото на підтвердження занепаду спортивного об’єкта. З його слів, на згадку про кілька світильників лишились тільки сліди на стінах — їх просто вирвали.

"Навіть літери назви хтось позривав та так і покидав на п'єдестал. Навіть інформаційні стенди — і ті порізані. Банери лежать на підлозі", — описав користувач.

Він додав, що перед трибунами й на вході ростуть бур’яни, які на території були завжди.

Погром на "Водній арені": реакція влади

На інформацію про занепад спортивного об’єкта відреагував перший заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда.

"Отримали інформацію від небайдужих громадян та медіа, що "Водна арена" Тернополя погромлена. Зараз уповноважена особа від департаменту розвитку інфраструктури ОВА спільно із правоохоронцями та підрядником фіксують факти пошкодження, збирають усю необхідну інформацію", — повідомив він.

Куйбіда зауважив, що готується офіційна заява до Нацполіції.

"Маємо з’ясувати, хто причетний до цього вандалізму, і притягнути винних до відповідальності. Дякуємо всім, хто підняв цю тему. Далі – будемо вас інформувати", — запевнив він.

Погром на "Водній арені": вартість проєкту

Як передавали у "Суспільному" з посиланням на Департамент капітального будівництва Тернопільської ОВА, на будівництво "Водної арени" пішли гроші з державного бюджету, а також бюджетів Тернопільської територіальної громади й Тернопільської області. За 2018-2022 роки на цей проєкт витратили 101 437 759 гривень.

