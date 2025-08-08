"Превратилась в пустошь": что произошло с "Водной ареной" за 100 млн и как реагируют в ОВА (фото)

В соцсетях показали последствия погрома на "Водной арене", которую годами строили за счет государственного и областного бюджетов. На спортивном объекте, на который потратили более 101 миллиона гривен, "исчезли" камеры видеонаблюдений, разбросанный мусор, сломанные замки и поврежденное имущество.

"Водная арена" в Тернополе была одним из "Больших строек". Однако спортивный объект, который построили недавно и который был гордостью города, уже заброшен. Об этом 7 августа заявил в соцсетях пользователь Владимир Галицкий.

Погром на "Водной арене": что произошло

"За какие-то несколько недель "Водная Арена Тернополь" превратилась в пустоту. Исчезли камеры наблюдения, висят одни кабели. Поломанные замки. Внутри мусор", — отметил он.

Галицкий опубликовал фото в подтверждение упадка спортивного объекта. По его словам, в память о нескольких светильниках остались только следы на стенах — их просто вырвали.

"Даже буквы названия кто-то сорвал и так и побросал на пьедестал. Даже информационные стенды — и те порезаны. Баннеры лежат на полу", — описал пользователь.

Он добавил, что перед трибунами и на входе растут сорняки, которые на территории были всегда.

Погром на "Водной арене": реакция власти

На информацию об упадке спортивного объекта отреагировал первый заместитель председателя Тернопольской областной военной администрации Степан Куйбида.

"Получили информацию от неравнодушных граждан и медиа, что "Водная арена" Тернополя погромлена. Сейчас уполномоченное лицо от департамента развития инфраструктуры ОВА совместно с правоохранителями и подрядчиком фиксируют факты повреждения, собирают всю необходимую информацию", — сообщил он.

Куйбида отметил, что готовится официальное заявление в Нацполицию.

"Должны выяснить, кто причастен к этому вандализму, и привлечь виновных к ответственности. Спасибо всем, кто поднял эту тему. Далее — будем вас информировать", — заверил он.

Погром на "Водной арене": стоимость проекта

Как передавали в "Суспільне" со ссылкой на Департамент капитального строительства Тернопольской ОВА, на строительство "Водной арены" пошли деньги из государственного бюджета, а также бюджетов Тернопольской территориальной громады и Тернопольской области. За 2018-2022 годы на этот проект потратили 101 437 759 гривен.

