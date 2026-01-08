Має пенсію 133 тисячі гривень: ексголова ДАІ володіє нерухомістю на мільйони доларів

Колишній очільник Державтоінспекції та ексзаступник голови МВС Олександр Міленін 24 грудня 2025-го року виграв позов проти Пенсійного фонду. Таким чином він зміг відсудити собі пенсію у розмірі 132,8 тисяч гривень.

Водночас Міленін має елітну нерухомість, декілька автомобілів. Також майно оформлене на його родину. Про це йдеться в матеріалі "Телеграф".

У грудні 2025-го року Київський окружний адмінсуд задовольнив його позов та скасував обмеження спецпенсії — її підвищили до 132 тис. 855 грн.

Лише за 2023-й рік Міленін витратив десятки мільйонів на нерухомість та новенький BMW X5. Зокрема, він став власником маєтку в Кончі-Заспі, йдеться в матеріалі. Будинок може вартувати близько 40 млн гривень. Також він купив BMW X5 2023 року випуску та квартири площею 244 кв. м в центрі столиці, яка зараз коштує близько 27 млн грн. До цього йому належали ще дві елітні квартири.

У 2013-му році дружина Міленіна отримала квартири в хмарочосі на Липках в ЖК Carnegie Tower, його невістка також придбала квартири в цьому ж комплексі. Сам експравоохоронець також володіє квартирою в цьому ЖК.

У 2014-му Міленін придбав квартиру площею 133,2 кв. м в ЖК ARCH House у центрі Києва. Зараз така квартира в центрі столиці недалеко від Київського велотреку може коштувати близько 14 млн грн.

Дружина генерала з 2016-го також володіє квартирою в будинку на столичній вулиці Паторжинського, 14. Це один з найдорожчих будинків в Києві. Чотирикімнатна квартира Міленіної має площу 175,9 кв. м і може коштувати близько 20 млн грн. В цьому ж будинку їй також належить паркомісце.

Також у власності пенсіонерки дві квартири на Кловському узвозі, 7, а ще — три паркомісця в цьому ж будинку. Площі квартир Галії – 189,2 та 154,5 кв. м (оформлені 28 лютого 2013-го). Дві такі квартири можуть коштувати близько 30 млн грн.

Разом подружжя пенсіонерів володіють нерухомістю, ринкова вартість якої досягає 136 млн грн.

Син Міленіна Павло до 2021-го перебував на посаді прокурора Київської місцевої прокуратури №6. Утім потім не зміг пройти атестацію, через що його звільнили. Пізніше він намагався поновитися, але йому не вдалося це зробити.

Дружина Павла Катерина Міленіна володіє автомобілем BMW X5 2021 р.в. Також вона має нежитлові приміщення в ЖК Carnegie Tower загальною площею 177,9 кв.м, а з 2013-го року на неї записана квартира площею 158,5 кв. м та паркомісце. Загалом ця нерухомість може коштувати понад 30 млн грн.

Також на жінку оформлені паркомісця в ЖК "Тріумфальна арка" на Липках, нежитлові приміщення на бульварі Тараса Шевченка.

У 2021-му році вона стала власницею будинку площею 433,8 кв. м на вул. Лісна в Києві. Раніше будинок був оформлений на її чоловіка. За оцінками журналістів, вартість цієї нерухомості також може сягати декількох десятків мільйонів.

Наголошується, що загалом родина має нерухомості та автомобілів на декілька мільйонів доларів. Водночас вони роками працювали в правоохоронних органах та мали відносно невеликі офіційні доходи.

