Дело Миндича: суд открыл производство из-за незаконной слежки за журналистами

Соломенское управление полиции Киева открыло уголовное производство из-за незаконной слежки за журналистами. Информацию на журналистов собирали спецназовцы во время коррупционной схемы "Мидас".

В то же время уголовное производство было открыто не сразу после заседания временной следственной комиссии Верховной Рады. Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Юрчишин возмутился тем фактом, что правоохранители отреагировали настолько медленно.

Почему для открытия производства надо ждать и писать депутатские обращения? И было бы открыто производство, если бы мы это не пушили публично?" — отметил нардеп.

Он отметил, что такое поведение в отношении журналистов в демократическом государстве недопустимо, а закрывать глаза на это является "выстрелом себе в ногу". По словам Юрчишина, реакция должна была бы быть мгновенной, особенно во время войны.

"То, что производство открыли — это единственно правильная, хоть и запоздалая реакция. Держу руку на пульсе", — подчеркнул нардеп.

Напомним, 15 декабря Ярослав Юрчишин опубликовал список журналистов, на которых собирали информационные справки фигуранты "Миндичгейта".

Фигуранты антикоррупционного дела "Мидас" собирали информацию о..:

Марину Ансифорову (COSA Intelligence Solutions, Bihus.Info, "Украинская правда", LIGA.net);

Юрия Бутусова (военный и главный редактор Цензор.нет);

Станислава Речинского (главный редактор и основатель сайта ОРД);

Владимира Федорина (редактор-основатель Forbes Украина);

Ольгу Чайку (редактор Forbes Украина);

Юрия Николова (соучредитель проекта Наши деньги);

Андрея Куликова (председатель комиссии по журналистской этике).

Следователи также нашли досье на двух уже покойных журналистов: основателя "Зеркала недели" Владимира Мостового и журналиста-расследователя Олексу Шалайского.

Перед этим нардеп "Голоса" Ярослав Железняк показывал, что подобная папка была собрана и на него и членов его семьи. По его данным, всего было 527 подобных "досье".