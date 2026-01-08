Справа Міндіча: суд відкрив провадження через незаконне стеження за журналістами

Солом'янське управління поліції Києва відкрила кримінальне провадження через незаконне стеження за журналістами. Інформацію на журналістів збирали спецпризначенці під час корупційної схеми "Мідас".

Водночас кримінальне провадження було відкрито не одразу після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Юрчишин обурився тим фактом, що правоохоронці відреагували настільки повільно.

Чому для відкриття провадження треба чекати і писати депутатські звернення? І чи було би відкрите провадження, якби ми це не пушили публічно?" — зазначив нардеп.

Він наголосив, що така поведінка відносно журналістів у демократичній державі є неприпустимою, а заплющувати очі на це є "пострілом собі в ногу". За словами Юрчишина, реакція мала би бути миттєвою, особливо під час війни.

"Те, що провадження відкрили — це єдино правильна, хоч і запізніла реакція. Тримаю руку на пульсі", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, 15 грудня Ярослав Юрчишин опублікував список журналістів, на яких збирали інформаційні довідки фігуранти "Міндічгейту".

Фігуранти антикорупційної справи "Мідас" збирали інформацію про:

Марину Ансіфорову (COSA Intelligence Solutions, Bihus.Info, "Українська правда", LIGA.net);

Юрія Бутусова (військовий та головний редактор Цензор.нет);

Станіслава Речинського (головний редактор та засновник сайту ОРД);

Володимира Федоріна (редактор-засновник Forbes Україна);

Ольгу Чайку (редакторка Forbes Україна);

Юрія Ніколова (співзасновник проєкту Наші гроші);

Андрія Куликова (голова комісії з журналістської етики).

Слідчі також знайшли досьє на двох уже покійних журналістів: засновника "Дзеркала тижня" Володимира Мостового та журналіста-розслідувача Олексу Шалайського.

Перед цим нардеп "Голосу" Ярослав Железняк показував, що подібна папка була зібрана і на нього та членів його родини. За його даними, загалом було 527 подібних "досьє".