Взятка за голосование в Раде: за нардепов от "Слуги народа" внесли миллионные залоги

За двух нардепов от "Слуги народа" внесли в целом почти 36,7 миллионов гривен и это была целая группа лиц. Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) выяснили, что залог за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов, более того, ему пришлось занимать деньги. А за Евгения Пивоварова внесли залог сразу семь человек.

В конце декабря НАБУ и САП сообщили, что разоблачили "организованную преступную группу, в состав которой входили действующие парламентарии. Участники этой группы, по данным следствия, "на систематической основе" получали неправомерную выгоду за "нужное" голосование. Ольга Савченко и Евгений Пивоваров публично дело не комментировали.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что 8 января 16,6 миллионов гривен залога, назначенных Высшим антикоррупционным судом, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.

Он заявил, что часть средств — его личные, а еще часть "пришлось одолжить" из-за больших размеров залогов для участников дела. По его словам, теперь стороны обвинения и защиты "продолжат работать в рамках досудебного расследования".

За Евгения Пивоварова залог внесли также 8 января и сделали это семь физических лиц, платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен. Общая сумма — почти 20 миллионов гривен.

Напомним, 1 января в САП сообщили, что ВАКС назначил залоги пяти депутатам по делу о взятках за голосование в Раде. По данным антикоррупционной прокуратуры, двум подозреваемым суд назначил залоги по 40 млн гривен и 30 млн гривен, двум другим — по 20 млн гривен, пятому депутату — 16,6 млн гривен. Кроме того, на всех подозреваемых возложены процессуальные обязанности, среди которых есть ношение электронного средства контроля. Все заседания проводили в закрытом режиме, а адвокаты дело не комментировали.

НАБУ не обнародовало официально имена подозреваемых, но по данным медиа, это народные депутаты из фракции "Слуга народа": речь идет о Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Юрии Киселе, Ольге Савченко и Михаиле Лабе.

В НАБУ утверждают, что для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp, после голосований отдельным депутатам систематически передавали средства.

В САП уточнили, что действия депутатов квалифицированы по статье 368 Уголовного кодекса — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

По данным антикоррупционных органов, размер неправомерной выгоды составлял от 2 000 до 20 000 долларов США.

