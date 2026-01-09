Хабар за голосування у Раді: за нардепів від "Слуги народу" внесли мільйонні застави

За двох нардепів від "Слуги Народу" внесли загалом майже 36,7 мільйонів гривень і це була ціла група осіб. Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) з'ясували, що заставу за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів, ба більше, йому довелось позичати гроші. А за Євгена Пивоварова внесли заставу одразу сім осіб.

Наприкінці грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили "організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні парламентарі. Учасники цієї групи, за даними слідства, "на систематичній основі" отримували неправомірну вигоду за "потрібне" голосування. Ольга Савченко та Євген Пивоваров публічно справу не коментували.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

Він заявив, що частина коштів – його особисті, а ще частину "довелось позичити" через великі розміри застав для учасників справи. За його словами, тепер сторони обвинувачення і захисту "продовжать працювати у межах досудового розслідування".

За Євгена Пивоварова заставу внесли також 8 січня і зробили це семеро фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума – майже 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 1 січня у САП повідомили, що ВАКС призначив застави п'яти депутатам у справі про хабарі за голосування в Раді. За даними антикорупційної прокуратури, двом підозрюваним суд призначив застави по 40 млн гривень і 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, п'ятому депутату – 16,6 млн гривень. Крім того, на всіх підозрюваних покладені процесуальні обов'язки, серед яких є носіння електронного засобу контролю. Усі засідання проводили у закритому режимі, а адвокати справу не коментували.

НАБУ не оприлюднювало офіційно імена підозрюваних, але за даними медіа, це народні депутати із фракції "Слуга народу": йдеться про Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Юрія Кісєля, Ольгу Савченко і Михайла Лабу.

У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.

У САП уточнили, що дії депутатів кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США.

